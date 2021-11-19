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Соучредитель Celsius Network предложил присудить Сатоши Накамото Нобелевскую премию

Соучредитель Celsius Network предложил присудить Сатоши Накамото Нобелевскую премию


Создатель биткоина Сатоши Накамото должен получить Нобелевскую премию по экономике за изобретение первой криптовалюты. Об этом заявил соучредитель и главный операционный директор криптолендинговой платформы Celsius Network Дэниел Леон на конференции, организованной Calcalist и Bank Leumi.


«Этот парень [Накамото] принес сотням тысяч людей больше финансовых благ, чем основная масса экономистов в академических кругах», — добавил он.


Даниел назвал криптовалюты «инновацией в доверии». Он объяснил, что до появления этих инструментов люди вынуждены были доверять посредникам, которыми выступают централизованные учреждения вроде банков и правительств. С цифровыми активами такая необходимость отпала.


«Когда вы одалживаете деньги своему банку, он платит 0,1%, но когда вы берете заем, то платите 7,73%. Где здесь справедливость? Что еще хуже, если кредитная организация терпит крах, правительство берет ее на поруки. В случае провала правительства, оно просто печатает деньги — 30% всех долларов в обращении выпущены за последние 18 месяцев», — сказал COO Celsius Network.


По словам Дэниела, «криптовалюта переворачивает все с ног на голову» — доверять «коду», а не посреднику, проще и безопаснее. Он также подчеркнул, что технология блокчейн позволяет практически мгновенно перемещать большие суммы денег при низких комиссиях.


Напомним, в 2021 году исполнилось 13 лет со дня публикации Сатоши Накамото white paper биткоина.


В июле стало известно, что в Будапеште установят статую в честь создателя первой криптовалюты. 



# Экономика
По материалам: ForkLog

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