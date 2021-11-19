Соучредитель Celsius Network предложил присудить Сатоши Накамото Нобелевскую премию

Создатель биткоина Сатоши Накамото должен получить Нобелевскую премию по экономике за изобретение первой криптовалюты. Об этом заявил соучредитель и главный операционный директор криптолендинговой платформы Celsius Network Дэниел Леон на конференции, организованной Calcalist и Bank Leumi.

«Этот парень [Накамото] принес сотням тысяч людей больше финансовых благ, чем основная масса экономистов в академических кругах», — добавил он.

Даниел назвал криптовалюты «инновацией в доверии». Он объяснил, что до появления этих инструментов люди вынуждены были доверять посредникам, которыми выступают централизованные учреждения вроде банков и правительств. С цифровыми активами такая необходимость отпала.

«Когда вы одалживаете деньги своему банку, он платит 0,1%, но когда вы берете заем, то платите 7,73%. Где здесь справедливость? Что еще хуже, если кредитная организация терпит крах, правительство берет ее на поруки. В случае провала правительства, оно просто печатает деньги — 30% всех долларов в обращении выпущены за последние 18 месяцев», — сказал COO Celsius Network.

По словам Дэниела, «криптовалюта переворачивает все с ног на голову» — доверять «коду», а не посреднику, проще и безопаснее. Он также подчеркнул, что технология блокчейн позволяет практически мгновенно перемещать большие суммы денег при низких комиссиях.

Напомним, в 2021 году исполнилось 13 лет со дня публикации Сатоши Накамото white paper биткоина.

В июле стало известно, что в Будапеште установят статую в честь создателя первой криптовалюты.



