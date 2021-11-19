Совфед намерен ужесточить наказание за пытки осужденных и задержанных

Вадим Карасев

В Совете Федерации подготовили законопроект, предусматривающий ужесточение наказания для сотрудников правоохранительных органов и ФСИН за издевательства и пытки над заключенными и задержанными. Виновным в таких деяниях может грозить до 10 лет лишения свободы, пишет "Коммерсантъ".

По словам авторов документа, пытки необходимо считать самостоятельным составом преступления, ужесточающим уголовную ответственность для должностных лиц. Сейчас в УК РФ они могут быть квалифицированы по статье об истязании (до 7 лет лишения свободы) и статье о превышении должностных полномочий (от 3 до 10 лет лишения свободы с увольнением).

Основные положения законопроекта обсудят на заседании специально созданной рабочей группы 22 ноября, заявила сенатор Людмила Нарусова. Среди участников будет глава ФСИН Александр Калашников, заместитель генпрокурора Николай Винниченко и уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Разработка этой инициативы началась весной 2019 года - тогда стало известно о пытках в ярославской колонии. В ноябре текущего года в Сети появились ролики, на которых были запечатлены насильственные действия и истязания заключенных, происходящие, как утверждается в видео, в Областной туберкулезной больнице (ОТБ) № 1 УФСИН по Саратовской области. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по региону уволило 18 сотрудников по результатам проверки. Эти события послужили стимулом для возобновления работы над документом. Его планируют подготовить к внесению на рассмотрение в Госдуму до конца 2021 года.