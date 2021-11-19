Сражения с боссами в Halo Infinite на легендарном уровне сложности – в новом видео IGN





Пока все желающие играют в мультиплеер Halo Infinite, журналисты ведущих игровых изданий продолжают знакомить игроков с тем, что ждет их в рамках сюжетной кампании шутера 343 Industries. Ранее сегодня уже появлялось видео, где журналисты показывали прохождение одной из дополнительных миссий в Halo Infinite. А сейчас можно посмотреть сражения с боссами, в рамках ролика IGN.

Портал IGN опубликовал видео, где показывает сражения с боссами (Trimonious и Chak’Lok) на легендарном уровне сложности. Как отмечают журналисты, легендарный уровень сложности потребует от игроков максимальной концентрации и умения использовать все навыки во время сражения. Это максимальный уровень сложности, который будет доступен в игре сразу после релиза.

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Релиз кампании Halo Infinite назначен на 8 декабря 2021 года.