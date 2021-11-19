Супруга Дмитрия Харатьяна восхитила красотой и молодым видом

51-летняя жена актера Дмитрия Харатьяна, Марина Майко поделилась свежими фото в Instagram. Снимками восхитились поклонники актрисы Марина Майко является второй женой знаменитого «гардемарина» Дмитрия Харатьяна. Актеры начали совместную жизнь в 1990-м, а через семь официально зарегистрировали отношения. В 1998-м Майко родила Харатьяну сына Ивана, который уже успел сняться в кино. Несмотря на крепкий брак, Марина не часто публикует в Instagram совместные фото или видео с Дмитрием. Чаще актриса публикует снимки с сыном, который вырос копией своей отца. Также Майко часто делится своими фото, которые неизменно вызывают восхищение у поклонников. На днях жена Дмитрия Харатьяна опубликовала фото, на котором позирует в черном лонгсливе и с естественным макияжем. Нельзя не отметить, что Марина прекрасно выглядит.Марина Майко «Все будет хорошо, оставьте ваши спешки! Все будет хорошо — и выйдут в дамки пешки, и будут сны к деньгам, и дождички пройдут по четвергам. Все будет хорошо! 😉» — задорно подписала кадр супруга Харатьяна. «Такая красавица🔥🔥🔥», «Мариша, сколько же в тебе красоты и нежности!🙌❤️ Прекрасная светлая девочка☀️», «😍 колдунья, однозначно! 😍😍», «Вау красотка 😍», «Ты будешь королевой на этом странном поле», — комментируют восхищенные интернет-пользователи.