Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Супруга Дмитрия Харатьяна восхитила красотой и молодым видом

Супруга Дмитрия Харатьяна восхитила красотой и молодым видом
51-летняя жена актера Дмитрия Харатьяна, Марина Майко поделилась свежими фото в Instagram. Снимками восхитились поклонники актрисы Марина Майко является второй женой знаменитого «гардемарина» Дмитрия Харатьяна. Актеры начали совместную жизнь в 1990-м, а через семь официально зарегистрировали отношения. В 1998-м Майко родила Харатьяну сына Ивана, который уже успел сняться в кино. Несмотря на крепкий брак, Марина не часто публикует в Instagram совместные фото или видео с Дмитрием. Чаще актриса публикует снимки с сыном, который вырос копией своей отца. Также Майко часто делится своими фото, которые неизменно вызывают восхищение у поклонников. На днях жена Дмитрия Харатьяна опубликовала фото, на котором позирует в черном лонгсливе и с естественным макияжем. Нельзя не отметить, что Марина прекрасно выглядит.
Марина Майко «Все будет хорошо, оставьте ваши спешки! Все будет хорошо — и выйдут в дамки пешки, и будут сны к деньгам, и дождички пройдут по четвергам. Все будет хорошо! 😉» — задорно подписала кадр супруга Харатьяна. «Такая красавица🔥🔥🔥», «Мариша, сколько же в тебе красоты и нежности!🙌❤️ Прекрасная светлая девочка☀️», «😍 колдунья, однозначно! 😍😍», «Вау красотка 😍», «Ты будешь королевой на этом странном поле», — комментируют восхищенные интернет-пользователи.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Роспатриотцентр проведет Всероссийский семинар по борьбе с фальсификацией истории
Роспатриотцентр проведет Всероссийский семинар по борьбе с
В Приморье открыли восемь новых мастерских по стандартам WorldSkills
В Приморье открыли восемь новых мастерских по стандартам WorldSkills
РДШ и «Что? Где? Когда?» провели первую всероссийскую игру для учеников начальных классов
РДШ и «Что? Где? Когда?» провели первую всероссийскую игру для
В «Смене» стартовала Школа инженерных решений
В «Смене» стартовала Школа инженерных решений
В столице для учеников медиаклассов стартовал творческий конкурс, посвященный 80-летию битвы под Москвой
В столице для учеников медиаклассов стартовал творческий конкурс,
Саша Савельева могла умереть во время беременности
Саша Савельева могла умереть во время беременности
Игоря Крутого втянули в скандальный суд Полины Гагариной
Игоря Крутого втянули в скандальный суд Полины Гагариной
Супруга Дмитрия Харатьяна восхитила красотой и молодым видом
Супруга Дмитрия Харатьяна восхитила красотой и молодым видом
Андрей Малахов показал, как изменился за 20 лет
Андрей Малахов показал, как изменился за 20 лет
На Ольхоне под лед провалился автомобиль с водителем и двумя пассажирами
На Ольхоне под лед провалился автомобиль с водителем и двумя
Восемь тонн вторсырья вывезли волонтеры с берегов Байкала в 2021 году
Восемь тонн вторсырья вывезли волонтеры с берегов Байкала в 2021 году
Байкальский банк Сбербанка продолжает развивать партнерскую сеть по приёму коммунальных платежей
Байкальский банк Сбербанка продолжает развивать партнерскую сеть по

Топ на сегодня

Сын Кристины Орбакайте повеселился с детьми Пугачевой и Галкина (видео)
Сын Кристины Орбакайте повеселился с детьми Пугачевой и Галкина
Вера Брежнева откровенно рассказала о семейной жизни
Вера Брежнева откровенно рассказала о семейной жизни
Gemini готовится привлечь $400 млн при оценке в $7,1 млрд для конкуренции с Meta
Gemini готовится привлечь $400 млн при оценке в $7,1 млрд для
Сергей Жигунов будет судиться с миллиардером
Сергей Жигунов будет судиться с миллиардером
Коридор затмений в ноябре-декабре 2021 года: что нужно сделать в это время, чтобы изменить жизнь к лучшему
Коридор затмений в ноябре-декабре 2021 года: что нужно сделать в это

Еще по теме

Сын Дмитрия Харатьяна вырос его копией
Жена Харатьяна: «Дима меня не отпускает»
Сын Дмитрия Харатьяна растет копией отца
Игорь Николаев поздравил Дмитрия Харатьяна с 59-летием