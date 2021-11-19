Telegram: Равшана Куркова рассталась с отцом своего ребенка Сергеем Амаряном

Вадим Карасев

Как сообщает телеграм-канал "Только никому", 41-летняя актриса Равшана Куркова и бизнесмен и совладелец боксерского клуба Rocky Road Сергей Амарян, похоже, расстались. Произошло это, судя по всему, еще несколько месяцев назад. По данным канала, в сентябре Куркова не пришла на день рождения своего бойфренда.





Пара была вместе больше года. В августе стало известно, что у влюбленных родился сын, причем еще в прошлом году. Появление малыша на свет пара предпочла скрыть. Ребенка Равшане и Сергею, по слухам, родила суррогатная мать. Мальчика назвали Гаспаром.





Равшана Куркова с сыном ГаспаромСергей Амарян с сыном Гаспаром

По некоторым сведениям, сердце Сергея уже несвободно. Источники "Только никому" сообщают, что он встречается с основательницей магазина нижнего белья и участницей группы Cream Soda Анной Романовской. Во всяком случае, в инстаграме он активно ставит ей сердечки под снимками.





Мариана Панкина