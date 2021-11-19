Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Telegram: Равшана Куркова рассталась с отцом своего ребенка Сергеем Амаряном

Telegram: Равшана Куркова рассталась с отцом своего ребенка Сергеем Амаряном

Telegram: Равшана Куркова рассталась с отцом своего ребенка Сергеем Амаряном

Как сообщает телеграм-канал "Только никому", 41-летняя актриса Равшана Куркова и бизнесмен и совладелец боксерского клуба Rocky Road Сергей Амарян, похоже, расстались. Произошло это, судя по всему, еще несколько месяцев назад. По данным канала, в сентябре Куркова не пришла на день рождения своего бойфренда.


Пара была вместе больше года. В августе стало известно, что у влюбленных родился сын, причем еще в прошлом году. Появление малыша на свет пара предпочла скрыть. Ребенка Равшане и Сергею, по слухам, родила суррогатная мать. Мальчика назвали Гаспаром.


Равшана Куркова с сыном Гаспаром
Сергей Амарян с сыном Гаспаром

По некоторым сведениям, сердце Сергея уже несвободно. Источники "Только никому" сообщают, что он встречается с основательницей магазина нижнего белья и участницей группы Cream Soda Анной Романовской. Во всяком случае, в инстаграме он активно ставит ей сердечки под снимками.



Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Лучшие ритуалы на убывающую Луну в ноябре 2021 года
Лучшие ритуалы на убывающую Луну в ноябре 2021 года
За 2021 год в Иркутской области украли майнеры на сумму 76 млн рублей
За 2021 год в Иркутской области украли майнеры на сумму 76 млн рублей
Британский регулятор инициировал расследование в отношении рекламной кампании Floki Inu
Британский регулятор инициировал расследование в отношении рекламной
Alameda Research получила займ на $25 млн через DeFi-платформу Maple Finance
Alameda Research получила займ на $25 млн через DeFi-платформу Maple
Blockchain Association привлекла $4 млн на лоббирование интересов индустрии в Конгрессе США
Blockchain Association привлекла $4 млн на лоббирование интересов
Основателя Sirin Labs арестовали в Израиле по подозрению в мошенничестве
Основателя Sirin Labs арестовали в Израиле по подозрению в
Digital Currency Group получила кредитную линию на $600 млн
Digital Currency Group получила кредитную линию на $600 млн
Кирилл Пахмутов из Красноярского края стал абсолютным победителем конкурса профмастерства «Сердце отдаю детям – 2021»
Кирилл Пахмутов из Красноярского края стал абсолютным победителем
В Вологодской области стартовал VII региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
В Вологодской области стартовал VII региональный чемпионат «Молодые
26 ноября пройдет акция «Всероссийский исторический кроссворд»
26 ноября пройдет акция «Всероссийский исторический кроссворд»
В Алтайском крае состоится робототехнический турнир «IT-боты: Наука и технологии»
В Алтайском крае состоится робототехнический турнир «IT-боты: Наука и
Благоприятные дни для свадьбы в 2022 году
Благоприятные дни для свадьбы в 2022 году

Топ на сегодня

Майнинг-пул Foundry вышел в лидеры по хешрейту
Майнинг-пул Foundry вышел в лидеры по хешрейту
Протокол NEAR активировал шардинг сети
Протокол NEAR активировал шардинг сети
21Shares запустит ETP на основе Polygon, Avalanche и Algorand
21Shares запустит ETP на основе Polygon, Avalanche и Algorand
В Швейцарии археологи исследуют место битвы между римлянами и ретами
В Швейцарии археологи исследуют место битвы между римлянами и ретами
Тихоокеанская рыба ежедневно теряет и заново отращивает двадцать зубов
Тихоокеанская рыба ежедневно теряет и заново отращивает двадцать зубов

Еще по теме

Равшана Куркова впервые показала сына, которого скрывала целый год
Равшана Куркова не перестает восхищать поклонников (фото)
Равшана Куркова блеснула фигурой в купальнике (фото)
Как Бекхэм: актриса Равшана Куркова снялась без юбки (фото)