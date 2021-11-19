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Трансляции из студии "Знание. Транспорт" на площадке Транспортной недели собрали более 4 млн просмотров

Трансляции из студии "Знание. Транспорт" на площадке Транспортной недели собрали более 4 млн просмотров

В Москве, в Гостином дворе, завершила свою работу студия "Знание. Транспорт". За три дня работы на площадке перед студентами транспортных вузов и начинающими специалистами выступили 17 спикеров — представители правительства и министерства транспорта РФ, руководители крупнейших компаний отрасли, учёные и эксперты. Приглашённые эксперты обсуждали транспорт будущего и новейшие технологии, которые уже незаметно стали обыденными.

"Развитие инфраструктуры, устойчивая работа главных артерий страны – это основа стабильности и роста экономики. Поэтому в работе студии мы стремились обсудить разные стороны функционирования транспортной отрасли, показать нашим слушателям – посетителям форума, студентам транспортных вузов – широкую проблематику стоящих перед ней задач. Поговорили и о текущих проблемах, и о прорывных технологиях. Мы рады, что молодёжь, которая придёт реализовывать эти проекты уже в ближайшем будущем, может в таком формате получать новые знания и перенимать опыт от лидеров отрасли, экспертов и управленцев в сфере транспорта", – отметил генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

Помощник Президента России Игорь Левитин, который обозначил одну из самых актуальных задач — обеспечить все регионы России дополнительным видом транспорта кроме авиасообщения. К примеру, на Дальнем Востоке и севере России есть зоны, куда добраться можно только на самолёте, и в ближайшие годы жителям этих регионов нужно предложить альтернативные транспортные сети. Решение этого вопроса, как и многих других, включено в транспортную стратегии до 2030 года с прогнозом до 2035 года.

Министр транспорта России Виталий Савельев добавил, что в новой транспортной стратегии упор, в том числе, делается и на новые возможности для путешествий.

"В стратегии впервые описаны мультимодальные или совмещённые перевозки — на поезде, автобусе или на комфортабельных скоростных суднах. Это позволит развивать огромную страну с уникальным географическим положением и транспортным потенциалом, – заявил министр транспорта. – Стратегия направлена на то, чтобы использовать весь научный потенциал с учётом современных технологий. Транспорт — это основа развития всей экономики".

Глава "Автодора" Вячеслав Петушенко обозначил приоритетные задачи, которые стоят перед дорожниками: трасса Москва – Нижний-Новгород – Казань – Екатеринбург, которую нужно будет сдать в 2024-м году. Шоссе станет частью нового Шёлкового пути из Китая в Европу. Также среди главных строек глава "Автодора" назвал трассы Москва – Краснодар и Москва – Санкт-Петербург, Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД, объезд Москвы). По словам руководителя ведомства, реализация проекта ЦКАД позволит создать ось "Север-Юг". Она будет проходить от Санкт-Петербурга до Черного моря с учетом строительства трассы от Краснодара до Керченского моста. В заключении своего выступления Петушенко добавил, что новые дороги – это свобода, которая позволяет человеку путешествовать, работать и развиваться дальше.

Первый заместитель генерального директора по производству АО "Международный аэропорт Шереметьево" Андрей Никулин планирует вместе с коллегами деятельность на 10 лет вперёд. К примеру, чтобы получить прогноз о пассажиропотоке в следующем году, программисты собирают информацию из баз данных, открытых источников в Интернете, в том числе и социальных сетей. Полученные сведения уходят в общую аналитику, дальше система выдаёт сценарий — сколько пассажиров нужно будет обслужить. Исходя из этого формируется финансовая модель "авиагорода". Андрей Никулин подчеркнул, что Шереметьево третий год подряд занимает лидирующие позиции в международных рейтингах пунктуальности аэропортов.

Выступление генерального директора АО "ГЛОНАСС" Игоря Милашевского было посвящено навигационным технологиям и их возможностям. По его словам, важнейшая функция системы "ЭРА-ГЛОНАСС" – предотвращение ущерба жизни и здоровью граждан, а также окружающей среде. Российские спутниковые технологии предназначены для вызова экстренных служб. При этом система может помочь не только непосредственно пострадавшим автолюбителям, на чьих машинах она установлена. Зафиксированы тысячи случаев, когда владельцы машин с оборудованием "ЭРА-ГЛОНАСС", став свидетелями происшествий на дорогах, использовали систему для вызова оперативных служб, ускоряя их прибытие и помогая пострадавшим. По словам Игоря Милашевского, во время пандемии стали поступать звонки и о тяжёлых пациентах с COVID-19. Наша страна была одним из инициаторов, чтобы подобные системы появились во всём мире. Хотя, по словам Игоря Милашевского, аналогов у «ЭРЫ-ГЛОНАСС» в мире нет, и система на сто процентов разработана российскими специалистами.

Президент фонда "Центр стратегических разработок" Владислав Онищенко рассказал о цифровой революции в транспортной̆ отрасли, как изменилась мобильность человечества. По мнению эксперта, из тех инноваций, которые придут в нашу жизнь в ближайшее время, это беспилотные летательные аппараты. И уже скоро дроны заменят курьеров. При этом Владислав Онищенко считает, что в транспортной отрасли технологии искусственного интеллекта только начинают применяться. Как правило, их задача – подсказать, а не сделать всю работу за человека. Те же маршруты в навигаторе не всегда показывают самую быструю дорогу, а лишь предлагают на выбор несколько вариантов. Президент фонда "Центр стратегических разработок" подчеркнул, что с каждым годом информационные технологии будут занимать всё больше места в транспортной отрасли. Сейчас в Норвегии готовятся к запуску первого в мире беспилотного грузового корабля, который работает на электрических двигателях. В нашей стране "Почта России" накануне запустила доставку небольших посылок адресатам с помощью беспилотных колёсных роботов – автономных роверов, стоимость услуги в Москве – 1 рубль. Но пока процесс роботизации только в самом начале пути.

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По материалам: uposters.ru

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