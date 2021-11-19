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Украина будет отслеживать поставки древесины через блокчейн

Украина будет отслеживать поставки древесины через блокчейн


Украина присоединилась к пилотному проекту международной организации Forest Stewardship Council для отслеживания движения древесины на международных рынках с помощью технологии блокчейн. Об этом сообщил заместитель председателя Государственного агентства лесных ресурсов по вопросам цифровизации Виктор Смаль.


По его словам, запрос на внедрение системы постоянно поступает от мировых производителей, желающих получать только сырье из проверенных источников.


"Сведения о древесине, ее происхождении и перемещении будут накапливаться в децентрализованных международных базах данных. Технология блокчейн обеспечит целостность информации и исключит возможность злоупотребления с уже внесенными данными", – заявил чиновник.


Первыми пользователями системы станут государственные предприятия, подчиняющиеся агентству лесных ресурсов Украины в Закарпатской области.


Внесенные данные помогут отслеживать древесину от страны происхождения до дальнейших передвижений на международных рынках. Благодаря системе украинская древесина будет отвечать всем международным требованиям по прозрачности и отслеживаемости сырья.


"Лесная отрасль нашей страны традиционно считалась очень закрытой. Мы меняем это благодаря цифровизации. Внедрение подобных проектов показывает нашу готовность к открытости и прозрачности", – заявил Виктор Смаль в комментарии ForkLog.


На мировом уровне, помимо Украины, новой системой уже пользуется Китай. От результатов пилотного проекта будет зависеть его дальнейшее использование в других странах.


Напомним, в июне украинские депутаты обратились к руководителям ЕС по вопросу создания единой инфраструктуры блокчейн-сервисов.


В марте общественный союз «Виртуальные активы Украины» направил премьер-министру дорожную карту внедрения DLT-технологии в государственное управление.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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