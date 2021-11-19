Unbound: Worlds Apart доберется до Xbox в феврале 2022 года





Студия Alien Pixel объявила приблизительную дату выхода игры Unbound: Worlds Apart на новых платформах — консолях Xbox и Playstation. Релиз проекта на Xbox Series X | S и Xbox One запланирован на февраль 2022 года, пока точная дата выхода игры не называется.

В июле этого года состоялся релиз Unbound: Worlds Apart в Steam. Игра получила на PC положительные отзывы от критиков и игроков. В Steam у нее сейчас «Очень положительные» рецензии.

Unbound: Worlds Apart — это платформер с элементами головоломки, в котором предстоит манипулировать порталами, чтобы перемещаться между мирами. В игре 10 разных порталов, каждый из которых имеет свои уникальные механики.

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