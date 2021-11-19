Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Новости на сегодня » Уникальную серебряную накладку с изображениями скифских божеств нашли в кургане в Воронежской области

Уникальную серебряную накладку с изображениями скифских божеств нашли в кургане в Воронежской области

Уникальную серебряную накладку с изображениями скифских божеств нашли в кургане в Воронежской области

Уникальную накладку с изображением крылатых скифских божеств в окружении грифонов обнаружили сотрудники Донской экспедиции ИА РАН во время исследования курганного могильника Девица V в Острогожском районе Воронежской области. Это первый случай подобной находки в скифских курганах на Среднем Дону: ранее здесь никогда не находили предметов с изображением богов скифского пантеона.

«Находка вносит заметный вклад в наши представления о религиозных верованиях скифов: во-первых, на одном предмете изображено сразу несколько божеств, и, во-вторых, это первый случай, когда предмет с изображением божеств обнаружен так далеко к северо-востоку от основных центров Скифии», — сказал руководитель Донской экспедиции, доктор исторических наук Валерий Гуляев.

Курганный могильник Девица V, получивший название по находящемуся рядом селу, был обнаружен в 2000 году Донской археологической экспедицией ИА РАН. Памятник находится на возвышенном участке правого берега реки Девица и представляет собой группу из 19 насыпей, которые расположены двумя параллельными цепочками, протянувшимися с запада на восток. Но значительная часть древних курганов уже не видна: площадь некрополя входит в зону сельскохозяйственных земель и подвергается активной распашке.

С 2010 года памятник систематически изучают специалисты Донской экспедиции Института археологии РАН. В ходе раскопок могильника уже были сделаны громкие открытия: так, в 2019 году в кургане № 9 было найдено погребение, в котором были обнаружены останки женщины-воина и пожилой женщины в парадном женском головном уборе — калафе.

В полевом сезоне 2021 года Донская археологическая экспедиция продолжала планомерное исследование некрополя. Археологи приступили к раскопкам кургана № 7, расположенного в центральной части могильника Девица V, в непосредственной близости от кургана № 9. После многих лет тракторной распашки курган № 7, который, вероятно, когда-то был одним из самых больших на этом некрополе, имел размеры около 1,3 метра в высоту и 40 метров в диаметре. Основное погребение, относящееся к скифскому времени и датируемое IV веком до нашей эры, располагалось практически под центром насыпи и представляло собой деревянную гробницу размером 7,5 х 5 метров. В древности она была накрыта перекрытием из дубовых плах, которое держалось на семнадцати  мощных дубовых столбах по краям могилы. На сегодня это самая большая могила из всех, найденных в некрополе Девица V.

Курган был ограблен еще в древности: грабители заложили с вершины кургана широкий шурф и «очистили» всю центральную часть гробницы, включая и скелет главного погребенного. Однако к моменту ограбления крыша склепа уже рухнула, и поэтому в мешанине земли и обломков сгнившего дерева по краям могилы уцелел некоторый погребальный инвентарь. Найденные предметы полностью соответствауют основным элементам скифской «триады»: в погребении воина обнаружены предметы вооружения, конской сбруи и «звериного стиля».

В могиле был обнаружен скелет взрослого мужчины 40–49 лет. Возле головы погребенного археологи нашли многочисленные мелкие золотые полусферические бляшки, которыми когда-то была расшит край погребального полога. Рядом со скелетом были обнаружены железный нож и ребро лошади (вероятно, остатки напутственной пищи), наконечник копья, три наконечника дротиков. Ученые смогли с высокой степенью точности реконструировать длину оружия благодаря тому, что в погребении сохранились нетронутыми втоки — утяжелители нижней части древкового оружия. Так, копье было длинным, около 3,2 метра, длина дротиков составляла около 2,2 метра.

У юго-восточного угла могилы лежали фрагменты предметов трех конских уборов: удила, псалии, подпружные пряжки, железные налобники, железные, бронзовые, костяные ворворки. Также археологи обнаружили шесть нащечных бронзовых блях в виде волков с оскаленной пастью, по два на каждую узду. Рядом с наборами конской упряжи находилась отрубленная челюсть молодого медведя — как отмечают ученые, эта находка подтверждает существование культа медведя у скифов Среднего Дона. Кроме того, в разных местах гробницы найдены лепной кубок и большой чернолощеный кувшин.

В северо-восточной части могилы, отдельно от всех других вещей и на удалении нескольких метров от скелета, лежала серебряная прямоугольная накладка, прибитая многочисленными серебряными гвоздиками к деревянной, почти полностью исчезнувшей основе. Длина накладки составляла 34,7 сантиметра, ширина в средней части — 7,5 сантиметра.

В центральной части пластины, как полагают ученые, изображена анфас крылатая фигура Владычицы зверей и покровительницы человеческого и животного плодородия — богини, известной в литературе как Аргимпаса, Кибела, Великая богиня. Верхняя часть ее тела обнажена, на голове — убор типа короны с рогами. Богиню с двух сторон окружают фигуры крылатых орлиноголовых грифонов. Изображения подобного типа, в котором соединились малоазийская и эллинская традиции, археологи неоднократно находили при раскопках скифских курганов Северного Причерноморья, Приднепровской лесостепи и Северного Кавказа.

Левая сторона накладки образована двумя квадратными пластинками, украшенными изображениями синкретических существ, стоящих в так называемой геральдической позе (друг напротив друга, прижавшись лапами). С правой стороны к накладке приклепаны две круглые бляхи, на каждой из которых изображен один антропоморфный персонаж с короной на голове, стоящий в окружении двух грифонов. Но кто эти персонажи, и какой предмет украшала эта накладка — пока этот вопрос остается открытым.

«Предстоит еще длительная работа по изучению и истолкованию столь необычных божественных фигур. Но находка важна не только как уникальный предмет, дополняющий наши знания о скифской культуре, ее бытования в Среднем Подонье: она наглядно демонстирирует, насколько важен в работе археолога настойчивый и систематический поиск, четкий и продуманный план работ, верная методика раскопок, кропотливый повседневный труд большого количества людей самых разных специальностей. Именно это приводят нередко к потрясающим открытиям, которые способны внести заметный вклад в давно сложившиеся взгляды на прошлое», — отметил Валерий Гуляев.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

Последние новости

Марина Хлебникова с огромным количеством ожогов находится в реанимации
Марина Хлебникова с огромным количеством ожогов находится в реанимации
Алла Пугачева похудела на специальном препарате
Алла Пугачева похудела на специальном препарате
Денис Клявер забрал себе все награды группы «Чай вдвоем»
Денис Клявер забрал себе все награды группы «Чай вдвоем»
Влад Соколовский рассказал о будущем прибавлении в семье
Влад Соколовский рассказал о будущем прибавлении в семье
Лолита Милявская призналась, как феноменально похудела
Лолита Милявская призналась, как феноменально похудела
Совфед намерен ужесточить наказание за пытки осужденных и задержанных
Совфед намерен ужесточить наказание за пытки осужденных и задержанных
Устаревшие мифы о хранении продуктов, которые давно пора забыть
Устаревшие мифы о хранении продуктов, которые давно пора забыть
В Днепре сделали писсуар из памятника Ленину
В Днепре сделали писсуар из памятника Ленину
Тысячи красных крабов заполонили дороги, мосты и почти весь остров Рождества в Австралии
Тысячи красных крабов заполонили дороги, мосты и почти весь остров
Уникальную серебряную накладку с изображениями скифских божеств нашли в кургане в Воронежской области
Уникальную серебряную накладку с изображениями скифских божеств нашли
15 забавных снимков из семейных архивов, которые теперь вызывают у людей смех и лёгкое чувство неловкости
15 забавных снимков из семейных архивов, которые теперь вызывают у
17 смешных фотографий собак, которые продемонстрировали людям всю свою дурашливость
17 смешных фотографий собак, которые продемонстрировали людям всю

Топ на сегодня

Майнинг-пул Foundry вышел в лидеры по хешрейту
Майнинг-пул Foundry вышел в лидеры по хешрейту
21Shares запустит ETP на основе Polygon, Avalanche и Algorand
21Shares запустит ETP на основе Polygon, Avalanche и Algorand
В Швейцарии археологи исследуют место битвы между римлянами и ретами
В Швейцарии археологи исследуют место битвы между римлянами и ретами
Сын Кристины Орбакайте повеселился с детьми Пугачевой и Галкина (видео)
Сын Кристины Орбакайте повеселился с детьми Пугачевой и Галкина
Gemini готовится привлечь $400 млн при оценке в $7,1 млрд для конкуренции с Meta
Gemini готовится привлечь $400 млн при оценке в $7,1 млрд для

Еще по теме

Золото скифов: В Крыму обнаружили захороненную в склепе женщину
На Курилах обнаружен японский самолет Mitsubishi
В Крыму найдены новые драгоценности скифов
Археологи обнаружили в Хакасии нетронутый могильник скифского времени