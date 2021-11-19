Уникальную серебряную накладку с изображениями скифских божеств нашли в кургане в Воронежской области

Вадим Карасев

Уникальную накладку с изображением крылатых скифских божеств в окружении грифонов обнаружили сотрудники Донской экспедиции ИА РАН во время исследования курганного могильника Девица V в Острогожском районе Воронежской области. Это первый случай подобной находки в скифских курганах на Среднем Дону: ранее здесь никогда не находили предметов с изображением богов скифского пантеона.

«Находка вносит заметный вклад в наши представления о религиозных верованиях скифов: во-первых, на одном предмете изображено сразу несколько божеств, и, во-вторых, это первый случай, когда предмет с изображением божеств обнаружен так далеко к северо-востоку от основных центров Скифии», — сказал руководитель Донской экспедиции, доктор исторических наук Валерий Гуляев.

Курганный могильник Девица V, получивший название по находящемуся рядом селу, был обнаружен в 2000 году Донской археологической экспедицией ИА РАН. Памятник находится на возвышенном участке правого берега реки Девица и представляет собой группу из 19 насыпей, которые расположены двумя параллельными цепочками, протянувшимися с запада на восток. Но значительная часть древних курганов уже не видна: площадь некрополя входит в зону сельскохозяйственных земель и подвергается активной распашке.

С 2010 года памятник систематически изучают специалисты Донской экспедиции Института археологии РАН. В ходе раскопок могильника уже были сделаны громкие открытия: так, в 2019 году в кургане № 9 было найдено погребение, в котором были обнаружены останки женщины-воина и пожилой женщины в парадном женском головном уборе — калафе.

В полевом сезоне 2021 года Донская археологическая экспедиция продолжала планомерное исследование некрополя. Археологи приступили к раскопкам кургана № 7, расположенного в центральной части могильника Девица V, в непосредственной близости от кургана № 9. После многих лет тракторной распашки курган № 7, который, вероятно, когда-то был одним из самых больших на этом некрополе, имел размеры около 1,3 метра в высоту и 40 метров в диаметре. Основное погребение, относящееся к скифскому времени и датируемое IV веком до нашей эры, располагалось практически под центром насыпи и представляло собой деревянную гробницу размером 7,5 х 5 метров. В древности она была накрыта перекрытием из дубовых плах, которое держалось на семнадцати мощных дубовых столбах по краям могилы. На сегодня это самая большая могила из всех, найденных в некрополе Девица V.

Курган был ограблен еще в древности: грабители заложили с вершины кургана широкий шурф и «очистили» всю центральную часть гробницы, включая и скелет главного погребенного. Однако к моменту ограбления крыша склепа уже рухнула, и поэтому в мешанине земли и обломков сгнившего дерева по краям могилы уцелел некоторый погребальный инвентарь. Найденные предметы полностью соответствауют основным элементам скифской «триады»: в погребении воина обнаружены предметы вооружения, конской сбруи и «звериного стиля».

В могиле был обнаружен скелет взрослого мужчины 40–49 лет. Возле головы погребенного археологи нашли многочисленные мелкие золотые полусферические бляшки, которыми когда-то была расшит край погребального полога. Рядом со скелетом были обнаружены железный нож и ребро лошади (вероятно, остатки напутственной пищи), наконечник копья, три наконечника дротиков. Ученые смогли с высокой степенью точности реконструировать длину оружия благодаря тому, что в погребении сохранились нетронутыми втоки — утяжелители нижней части древкового оружия. Так, копье было длинным, около 3,2 метра, длина дротиков составляла около 2,2 метра.

У юго-восточного угла могилы лежали фрагменты предметов трех конских уборов: удила, псалии, подпружные пряжки, железные налобники, железные, бронзовые, костяные ворворки. Также археологи обнаружили шесть нащечных бронзовых блях в виде волков с оскаленной пастью, по два на каждую узду. Рядом с наборами конской упряжи находилась отрубленная челюсть молодого медведя — как отмечают ученые, эта находка подтверждает существование культа медведя у скифов Среднего Дона. Кроме того, в разных местах гробницы найдены лепной кубок и большой чернолощеный кувшин.

В северо-восточной части могилы, отдельно от всех других вещей и на удалении нескольких метров от скелета, лежала серебряная прямоугольная накладка, прибитая многочисленными серебряными гвоздиками к деревянной, почти полностью исчезнувшей основе. Длина накладки составляла 34,7 сантиметра, ширина в средней части — 7,5 сантиметра.

В центральной части пластины, как полагают ученые, изображена анфас крылатая фигура Владычицы зверей и покровительницы человеческого и животного плодородия — богини, известной в литературе как Аргимпаса, Кибела, Великая богиня. Верхняя часть ее тела обнажена, на голове — убор типа короны с рогами. Богиню с двух сторон окружают фигуры крылатых орлиноголовых грифонов. Изображения подобного типа, в котором соединились малоазийская и эллинская традиции, археологи неоднократно находили при раскопках скифских курганов Северного Причерноморья, Приднепровской лесостепи и Северного Кавказа.

Левая сторона накладки образована двумя квадратными пластинками, украшенными изображениями синкретических существ, стоящих в так называемой геральдической позе (друг напротив друга, прижавшись лапами). С правой стороны к накладке приклепаны две круглые бляхи, на каждой из которых изображен один антропоморфный персонаж с короной на голове, стоящий в окружении двух грифонов. Но кто эти персонажи, и какой предмет украшала эта накладка — пока этот вопрос остается открытым.

«Предстоит еще длительная работа по изучению и истолкованию столь необычных божественных фигур. Но находка важна не только как уникальный предмет, дополняющий наши знания о скифской культуре, ее бытования в Среднем Подонье: она наглядно демонстирирует, насколько важен в работе археолога настойчивый и систематический поиск, четкий и продуманный план работ, верная методика раскопок, кропотливый повседневный труд большого количества людей самых разных специальностей. Именно это приводят нередко к потрясающим открытиям, которые способны внести заметный вклад в давно сложившиеся взгляды на прошлое», — отметил Валерий Гуляев.