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Устаревшие мифы о хранении продуктов, которые давно пора забыть

1. Хранить молотый кофе в ёмкости для сыпучих продуктов
Если из эстетических соображений хочется пересы́пать кофе из только что открытой упаковки в красивую жестяную ёмкость, стоит задуматься, что для вас важнее: эстетство или вкус напитка. Когда вакуумная упаковка раскрыта, запах молотого кофе прекрасен. Но уже спустя неделю запах станет гораздо менее интенсивным, а ещё через пару недель вкус напитка будет уже не тот, поскольку кофе очень быстро выдыхается. И если родная упаковка хотя бы немного отсрочит потерю ароматных и вкусовых качеств, то в жестяной банке кофе легко впитывает посторонние запахи и сдаёт позиции.

2. Хранить овощи и фрукты в пакетах из супермаркета
Большинство хозяек, разгружая привезённые из продуктового магазина сумки, просто кладут пакеты с овощами и фруктами в выдвижные ящики холодильника. И этим сокращают срок годности продуктов. Внутри пакетов появляется конденсат, который создаёт благоприятную среду для бактерий и плесени. Верный способ продлить свежую жизнь овощам и фруктам - хранение в предназначенных для этого отделениях холодильника (выдвижные ящики) без пакетов.

Для особо рачительных хозяек - 2 лайфхака в подарок:1) проверено опытом: если срезать хвостики у груш и выкручивать плодоножки у яблок, процессы ферментации внутри фруктов замедляются, и мякоть дольше остаётся хрустящей и сочной, а не перезрело-сахаристой;2) укроп, петрушку и другую зелень можно сохранить свежей до двух недель, если поставить её как букет цветов: в высокую баночку (из-под сметаны, например), налить на донышко 2-3 см воды, сверху накрыть небольшим пакетом, но не герметично, чтобы не было конденсата.

3. Хранить бутылки с молоком и кефиром на полках в дверце холодильника
Казалось бы, эти отсеки и предназначены для хранения бутылок с молочными продуктами, а также баночек с йогуртом, ряженкой, сметаной. Но опыт показывает, что молочная продукция гораздо быстрее прокисает, если температура хранения даже незначительно колеблется. А при открывании дверцы холодильника это неизбежно. Так что любителям молочного лучше выделить невысокую полочку и не ставить, а класть бутылки горизонтально. Кстати, в некоторых моделях рефрижераторов есть специальные полки-каркасы с выемками для бутылок, которые можно установить на любом уровне для хранения бутылок с любым содержимым. Вот такие:

4. Авокадо нельзя замораживать
Авокадо можно замораживать. Нет, оно не испортится и не потеряет того самого вкуса. Авокадо прекрасно может храниться в морозильной камере несколько месяцев. Можно заморозить эту большую ягоду целиком, а можно очистить, вынуть мякоть, размять и, смешав с лимонным соком, убрать в контейнер. При заморозке целиком текстура немного изменится, но вкус останется тем же самым.

5. Замороженные овощи не стоят хранения, ибо в них нет пользы
Миф из мифов! Замороженная овощная смесь - полезная и невероятно удобная вещь. Но частенько в супермаркете мы проходим мимо, держа в голове мысль о том, что в замороженных овощах давно уже нет всех тех питательных веществ и ценных микроэлементов. То ли дело свежие! Но на самом деле все не так очевидно: согласно исследованиям, питательная ценность замороженных овощей не уступает свежим, а иногда даже более высока.

6. Консервы нельзя хранить не в холодильнике
На большинстве баночек со шпротами, мясными консервами, оливками, фасолью, горошком, сладкой кукурузой указан температурный диапазон от 0 до +23 и даже до +25 градусов. Хранить в холодильнике, разумеется, можно, но зачем занимать полезное пространство, если комнатная температура, как правило, не превышает допустимую норму? Кладовка, шкаф на балконе, любая полка в кухне не менее подходящие варианты
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По материалам: Sivator

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