В Алтайском крае состоится робототехнический турнир «IT-боты: Наука и технологии»

В ноябре в Алтайском крае состоится I робототехнический турнир «IT-боты: Наука и технологии», в котором команды школьников будут программировать своих роботов на выполнение миссий, зарабатывать баллы за прохождение контрольных точек и состязаться не только в конструктивных решениях или оптимизации программ, но и в тактике выполнения практических задач. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки региона.

Турнир организует центр цифрового образования детей «IT-куб.Барнаул».

«IT-боты – это не традиционная олимпиада с гонками по черной линии или сумо, это принципиально иной подход к соревнованиям роботов.

Выход на практический уровень, к реальным условиям ограничений во времени и с необходимостью продумать тактику набора максимального количества баллов за выполненные миссии», – отметил педагог «IT-куба» Иван Луценко.

27 ноября к участию в турнире приглашаются команды, работающие с LEGO WeDo, WeDo 2.0, Spike, Mindstorms EV3, NXT. Помимо очного участия, можно попробовать свои силы в творческой номинации: создать робота-помощника в науке, снять видео с описанием его функционала, технологии сборки и отправить видео организаторам.

В начале 2022 года планируется турнир в новом направлении: участники будут состязаться в управлении «боевыми» роботами DJI Robomaster в рамках командной битвы.