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В Амурской области открылся педагогический «Кванториум»

В Амурской области открылся педагогический «Кванториум»

В Амурской области открылся педагогический «Кванториум» Минпросвещения России, сообщает Министерство образования и науки Амурской области. 

Он работает в Благовещенском государственном педагогическом университете.

«Это очень значимое событие. В последние годы образовательные организации нашей области существенно обновили материально-техническую базу, с использованием которой выстраивается образовательный процесс: в школах созданы «Точки роста», «Цифровая образовательная среда», открыты центры дополнительного образования «Кванториум», «IT-куб». Важно, чтобы студенты педвуза, выходя с дипломом учителя, могли владеть современными технологиями, что позволит им говорить с обучающимися на одном языке и сделать занятия интереснее и эффективнее», – отметила зампред регионального Правительства – министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

«Уверена, что благодаря занятиям в «Кванториуме» будущие выпускники станут не только профессионалами своего дела, но и еще больше полюбят свою профессию и в будущем, работая в школе, смогут привить своим ученикам интерес к новому, разжечь в них огонь познания», – добавила ректор БГПУ Вера Щекина.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.

# Общество
По материалам: edu.ru

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