В Binance.US раскрыли планы по привлечению $200 млн в преддверии IPO

Американское подразделение биткоин-биржи Binance может привлечь «пару сотен миллионов долларов» по итогам раунда финансирования в течение одного-двух месяцев. Об этом сообщил CEO материнской компании Чанпэн Чжао, пишет Reuters.

По словам Чжао, примером выступает опыт конкурирующей Coinbase, которая получила публичный статус. В будущем он не исключил выход на биржу материнской компании.

«С точки зрения IPO [Binance.US], вероятно, лучше всего провести несколько раундов финансирования до этого», — добавил он.

Впервые информацию о планах Binance.US провести раунд финансирования СМИ распространили в сентябре.

К этому моменту биткоин-биржа объявила о назначении Брайана Шредера на пост президента американского подразделения. Ему поручили заняться подготовкой к IPO.

До этого Чжао заявил о планах Binance.US провести публичное размещение акций на фондовом рынке США в ближайшие три года.

В ходе нынешнего интервью CEO Binance отметил потенциал снижения размера взимаемых комиссий благодаря высокой прибыли, которую генерирует компания.

Чжао вновь напомнил о работе с регуляторами для смягчения их опасений в отношении рисков, которым подвергаются розничные трейдеры на рынке криптовалют.

«Мы хотим регулирования. Я не полный либертарианец, я не анархист», — пояснил он.

В скором времени Binance может также определиться с дислокацией своей штаб-квартиры. Информация об этом изначально будет доступна для регуляторов.

Напомним, в ноябре Чжао сообщил о планах по открытию штаб-квартиры Binance во Франции. По его словам, она может быть как региональной, так и глобальной.

Ранее Binance отказалась от децентрализованной модели ведения бизнеса.

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