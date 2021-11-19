В Братске столкнулись автомобиль ВАЗ и пассажирский автобус

Сегодня днем на пересечении улиц Пихтовая и Баркова в Центральном жилом районе города Братска столкнулись автомобиль ВАЗ и маршрутный автобус, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

По предварительной информации, 65-летний водитель автомобиля ВАЗ при повороте налево допустил столкновение автобусом. В результате происшествия водитель и пассажирка легкового автомобиля госпитализированы в медицинское учреждение.

В автобусе в момент аварии находилось около двадцати пассажиров, никто из них за медицинской помощью на месте инцидента не обращался.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, устанавливают причины и условия происшествия.



