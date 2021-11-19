В ЦБ РФ обсудили комиссии за операции с цифровым рублем

Владельцы цифрового рубля будут платить комиссии за совершение операций с активом. Об этом заявил директор департамента финансовых технологий Банка России Кирилл Пронин, пишет "Прайм".

Точный размер комиссий еще обсуждается регулятором.

"Мы предполагаем, что комиссии от совершения операций с цифровым рублем будут ниже, чем существующие комиссии за безналичные переводы участников рынка и точно не будут выше, чем комиссии в рамках операций в Системе быстрых платежей", — сказал Пронин.

Система быстрых платежей (СБП) была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Переводы на сумму до 100 000 рублей в месяц в рамках системы бесплатны. За переводы свыше этой суммы взимается комиссия в размере 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей за один перевод.

Сегодня в Госдуме обсудят подготовленные регулятором предложения по денежно-кредитной политике на ближайшие три года.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина объясняла популярность криптовалют возможностью осуществлять быстрые платежи. По ее мнению, СБП покрыла эту потребность граждан.

Напомним, Банк России и Минфин подтвердили планы по запуску национальной цифровой валюты как третьей формы денег до 2030 года.

Тестирование нового финансового инструмента пройдет на базе 12 банков в первом квартале 2022 года.

По словам Эльвиры Набиуллиной, отечественный CBDC станет полноценной заменой криптовалют для россиян.

В свою очередь Комитет Госдумы по финансовому рынку полагает, что цифровой рубль несет риски для финансового сектора РФ и сферы информационной безопасности.