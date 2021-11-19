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В ЦБ РФ обсудили комиссии за операции с цифровым рублем

В ЦБ РФ обсудили комиссии за операции с цифровым рублем


Владельцы цифрового рубля будут платить комиссии за совершение операций с активом. Об этом заявил директор департамента финансовых технологий Банка России Кирилл Пронин, пишет "Прайм".


Точный размер комиссий еще обсуждается регулятором.


"Мы предполагаем, что комиссии от совершения операций с цифровым рублем будут ниже, чем существующие комиссии за безналичные переводы участников рынка и точно не будут выше, чем комиссии в рамках операций в Системе быстрых платежей", — сказал Пронин.


Система быстрых платежей (СБП) была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Переводы на сумму до 100 000 рублей в месяц в рамках системы бесплатны. За переводы свыше этой суммы взимается комиссия в размере 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей за один перевод.


Сегодня в Госдуме обсудят подготовленные регулятором предложения по денежно-кредитной политике на ближайшие три года.


Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина объясняла популярность криптовалют возможностью осуществлять быстрые платежи. По ее мнению, СБП покрыла эту потребность граждан.


Напомним, Банк России и Минфин подтвердили планы по запуску национальной цифровой валюты как третьей формы денег до 2030 года.


Тестирование нового финансового инструмента пройдет на базе 12 банков в первом квартале 2022 года.


По словам Эльвиры Набиуллиной, отечественный CBDC станет полноценной заменой криптовалют для россиян.


В свою очередь Комитет Госдумы по финансовому рынку полагает, что цифровой рубль несет риски для финансового сектора РФ и сферы информационной безопасности.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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