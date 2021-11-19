В Черемхово полицейские устанавливают личность погибшей женщины

Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» просят граждан оказать содействие в установлении личности женщины. Ее тело обнаружили 18 ноября на обочине дороги вблизи села Тыргетуй Аларского района, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Приметы погибшей: на вид 50-60 лет, европейский тип лица, короткие светлые волосы, среднего телосложения.

Была одета в длинный темно-фиолетовый пуховик с капюшоном с серым искусственным мехом, серую кофту на пуговицах с узорами, сине-коричневую сорочку с рисунком в виде цветов, на голове — коричневая вязанная шерстяная шапка, на ногах коричневые шерстяные носки, черные рейтузы, суконные черные сапоги.

Сотрудники полиции просят всех, кому что-либо известно о личности женщины, сообщить имеющуюся информацию по телефонам: (39564) 37-102, 950 081-02-09 или 02 (102 — с мобильного).





Фото пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области Фото пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области