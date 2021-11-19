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В Днепре сделали писсуар из памятника Ленину

В Днепре сделали писсуар из памятника Ленину
В Днепре сделали писсуар из памятника Ленину. Фотографии этого арт-объекта появилось на Facebook-странице Afisha Dnepra. А где конкретно находится такой туалет - не сообщается, но судя по всему инсталяцию соорудили в одном из местных пабов. Давайте поглядим, что из себя представляет из себя этот туалет. По задумке посетители будут справлять малую нужду в "руку" Владимира Ильича и при этом смотреть в глаза вождя, так как его портрет поместили в сливной бачок.


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По материалам: Sivator

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