В Днепре сделали писсуар из памятника Ленину

В Днепре сделали писсуар из памятника Ленину. Фотографии этого арт-объекта появилось на Facebook-странице Afisha Dnepra. А где конкретно находится такой туалет - не сообщается, но судя по всему инсталяцию соорудили в одном из местных пабов. Давайте поглядим, что из себя представляет из себя этот туалет. По задумке посетители будут справлять малую нужду в "руку" Владимира Ильича и при этом смотреть в глаза вождя, так как его портрет поместили в сливной бачок.