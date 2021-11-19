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В ГИБДД назвали самый опасный день недели для водителей

В ГИБДД назвали самый опасный день недели для водителей

Государственная инспекция по безопасности дорожного движения привела статистику, согласно которой самый опасный для водителей и пешеходов период недели — это вечер пятницы, промежуток с 17:00 до 20:00.

Именно в это время на дорогах наблюдается максимальная концентрация нетрезвых и просто уставших после рабочей недели водителей. Точные причины аварий в отчете не приводятся.

В ГИБДД назвали также и самое безопасное время суток — это промежуток с часа ночи до семи утра. В это время происходит наименьшее число дорожных происшествий. Данные собирались в течение 10 месяцев 2021 года, соответственно, они не включают в себя предновогодний период.

В общей сложности за этот период на дорогах России случилось 109 тысяч аварий, из них 97 тысяч связаны с нарушением ПДД. По сравнению с предыдущим годом, эта статистика почти не изменилась. Число погибших составило 12 тысяч человек, более 137 тысяч пострадали.

Как сообщал Ruposters, ранее в Москве заработали передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД нового типа.

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По материалам: uposters.ru

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