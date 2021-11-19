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В Иркутске после вмешательства СКР строительная компания погасила 31 миллион рублей долгов по зарплате

После вмешательства СКР строительная компания погасила 31 миллион рублей задолженности по зарплате и другим выплатам перед 417 работниками. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

По версии следствия, руководитель строительной компании более трёх месяцев частично не выплачивал деньги коллективу. В результате образовалась многомиллионная задолженность. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

В ходе расследования уголовного дела благодаря принятым следствием мерам задолженность погашена в полном объеме. СКР сообщает, что в случае невыплаты (несвоевременной выплаты) работодателем заработной платы граждане имеют право обратиться с заявлением в Следственное управление СК России по Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. Володарского, 11 либо в территориальный следственный отдел по месту работы.

# Актуальные новости
По материалам: irk

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