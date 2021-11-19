В Иркутске семь участников банды Алиева получили от 4,4 до 13 лет колонии строгого режима

19 ноября приговором Иркутского областного суда признаны виновными семь участников преступной группировки, известной в областном центре, как «банда Алиева». Организатору ОПГ назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы, остальным фигурантам от 4 лет 4 месяцев до 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Они обвинялись в создании банды, вымогательстве, причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия, похищении человека, незаконном хранении и ношении оружия. Об этом сообщают пресс-службы СУ СК России по Иркутской области, региональных прокуратуры, ГУ МВД России и Иркутского областного суда.

Следствием и судом установлено, что в 2016 году молодой человек создал группировку для совершения вооруженных нападений на граждан в Иркутске. В состав банды вошло десять активных участников, а также четверо временно привлеченных.

Следователями СКР отмечают, что злоумышленники при совершении преступлений действовали цинично и хладнокровно. В 2016-2017 годах члены банды совершили четыре нападения на граждан, которые, по мнению подсудимых, занимались распространением наркотиков. Во всех случаях нападавшие действовали по одной схеме. Они ограничивали свободу движения потерпевших, посадив в свой автомобиль, либо подсаживались к ним, затем уезжали в уединенное место, где применяя насилие и угрожая оружием, требовали деньги от 50 тысяч рублей до миллиона рублей.

В декабре 2016 года 12 участников ОПГ напали на ранее им знакомого мужчину в Свердловском районе города Иркутска. Преступники несколько раз выстрелили в него из травматического пистолета, нанесли множественные ножевые ранения, после чего жестоко избили.

Также установлен факт дерзкого похищения мужчины. Ночью 23 апреля 2017 года обвиняемые, передвигаясь на нескольких автомобилях, блокировали движение такси, в котором ехали их знакомые, после чего применяя физическую силу, похитили их и увезли в безлюдное место в район поселка Мамоны, где угрожая различным оружием, продолжили их избивать. Так обвиняемые требовали от потерпевших предоставить интересующую их информацию.

Преступную деятельность банды пресекли в мае 2017 года. Правоохранители задержали всех участников ОПГ. На допросах следователям СК задержанные утверждали, что таким образом они пресекали деятельность лиц, причастных к незаконному обороту наркотических веществ в Иркутске. При этом с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы обвиняемые не обращались, о преступлениях, известных им, не сообщали.

Доводы о борьбе с наркоторговлей полностью опровергаются материалами уголовного дела. В ходе предварительного следствия установлено, что главной целью нападения на граждан было вымогательство у них денег в крупном и особо крупном размерах. При этом применялось насилие и огнестрельное оружие. Следствие установило, что у одного из потерпевших лидер ОПГ требовал не только крупную сумму денег, но и ежемесячную оплату в размере 50 000 рублей за «крышевание».

Ранее в отношении троих мужчин постановлены обвинительные приговоры. Двое граждан находятся в федеральном розыске. В отношении одного из участников банды, скрывшегося за пределы России, уголовное дело рассматривается в Республике Азербайджан, где было установлено его местоположение. В отношении еще одного обвиняемого дело находится на рассмотрении в суде.

Материалы уголовного дела составили более 100 томов, следователи СК допросили около 250 человек. Проведено 60 различных судебных экспертиз.