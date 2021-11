В Конгрессе США предложили изменить определение брокера в инфраструктурном плане

Двухпартийная группа членов нижней палаты Конгресса США представила проект Закона «О сохранении инноваций в США». В нем содержится предложение по изменению связанных с криптовалютами трактовок «брокера» в утвержденном Джо Байденом инфраструктурном плане.

Законопроект также исключит действие поправки в раздел 6050I Налогового кодекса в инфраструктурном плане. Она предполагает обязательство получателей цифровых активов на сумму более $10 000 проверять личную информацию отправителя.

Авторами документа стали Патрик МакГенри, Тим Райан, Кевин Брэди, Ро Ханна, Том Эммер, Эрик Суолвелл, Уоррен Дэвидсон, Энтони Гонсалес и Тед Бадд.

По словам МакГенри, инициатива направлена на «внесение дополнительной ясности» в двухпартийный закон об инвестициях в $1,2 трлн под обновление инфраструктуры.

Подписанный Джо Байденом 15 ноября Закон содержит расширенное определение понятия «брокер». В зависимости от трактовки, майнеров и операторов нод в блокчейнах, разработчиков кошельков, поставщиков ликвидности в DeFi-протоколах и прочих некастодиальных игроков могут обязать отчитываться перед IRS о деятельности своих пользователей.

«Инфраструктурный план угрожает вытолкнуть новаторов и предпринимателей за рубеж. Это оставило бы США в качестве пассивного наблюдателя за быстро развивающейся отраслью. Мы можем исправить плохо разработанные стандарты и обеспечить их совместимость с тем, как на самом деле работает новая технология», — пояснил МакГенри.

Инициативу поддержали Coin Center, Blockchain Association, Crypto Council for Innovation, Electronic Frontier Foundation, National Taxpayers Union, Association for Digital Asset Markets, Americans for Tax Reform, Chamber of Digital Commerce и другие организации.

Схожий документ вскоре представит сенатор Синтия Ламмис.

Arriving soon … An opening salvo in support of the coming age of financial freedom and individual sovereignty 🇺🇸 pic.twitter.com/9kyAp9pJfs — Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) November 17, 2021

Напомним, 17 ноября сенатор США Тед Круз предложил исключить криптовалютных брокеров из инфраструктурного плана.

Во время рассмотрения законопроекта в Сенате Круз был автором одной из многочисленных поправок. В отличие от своих коллег, которые предлагали исключить из документа некастодиальных участников индустрии или по крайней мере майнеров и продавцов ПО, политик выступал за полный отказ от подобных формулировок.



