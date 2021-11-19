В Московской области стартовал Всероссийский съезд учителей сельских школ

В Доме Правительства Московской области проходит V Всероссийский съезд учителей сельских школ. В нём принимают участие более 200 учителей и директоров школ, расположенных в сельской местности. Мероприятие организовано Минпросвещения России, сообщает пресс-служба ведомства.

«У нас много деревень, сёл, аулов и других небольших населённых пунктов, в которых ежедневно работают около полумиллиона педагогов, охватывая более 22 тысяч школ. Труд каждого из этих учителей, каждого из вас, крайне важен для повышения качества образования в стране», – сказал Министр просвещения России Сергей Кравцов.

Он напомнил о реализации программы «Земский учитель», которая помогает решить проблему дефицита педагогических кадров на селе.

В 2020 году в 1118 сельских школах были обновлены спортивные залы, школьные спортивные клубы и стадионы.

«В Подмосковье сельская школа имеет важное значение. У нас около миллиона детей учатся в школах региона, а сто тысяч – в сельских школах. Мы стараемся думать о том, чтобы сельская школа соответствовала высоким стандартам. Наша задача – дать детям прекрасное образование, чтобы каждый ребёнок мог себя реализовать», – отметил Губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Сергей Кравцов напомнил, что со следующего года по поручению Президента будет организована масштабная программа капитального ремонта школ. 70% школьных зданий в этой программе – здания сельских школ. Деньги выделяются не только на проведение самого ремонта, но и на закупку необходимого сельской школе оборудования – это 10 млрд рублей ежегодно.

«Из трёх тысяч зданий, которые должны быть отремонтированы в 2022 году, две тысячи – это здания сельских школ. Учителя, ученики и родители должны принимать самое активное участие в проектировании нового пространства школ после капитального ремонта», – подчеркнул Министр.

Глава Минпросвещения остановился на вопросе избыточной отчётности учителей и сообщил, что Минпросвещения совместно с Рособрнадзором выбрало три пилотных региона, где были проанализированы те документы, которые заполняет учитель. По итогам мониторинга в регионы направлено несколько писем, которыми необходимо руководствоваться.

«Учитель должен заполнять рабочую программу, календарно-тематический план, личные дела, план воспитательной работы. Сегодня по закону можно брать рабочую программу, разработанную Минпросвещения России, и её использовать, это освобождает учителя от необходимости создавать свою. То же касается программы воспитательной работы. Также мы направим в регионы календарно-тематический план», – констатировал Сергей Кравцов.

В рамках съезда Министр провёл встречу с педагогами, на которой обсудил с учителями те вопросы, которые беспокоят учителей сельских школ. В общении приняли участие председатель Комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, заместитель Председателя Правительства Московской области Ирина Каклюгина, а также учителя, входящие в ВЭПС, лауреаты и призёры конкурса «Учитель года России», в том числе призёр Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021» Анастасия Шрамко из Ставропольского края.

Работа Всероссийского съезда учителей сельских школ продолжилась в формате дискуссионных площадок. На них педагоги обсудят вопросы агрообразования, организации горячего питания в сельских школах, грантовой поддержки учителей. Участники съезда обменяются профессиональными идеями на мастер-классах ведущих экспертов, познакомятся с системой образования Московской области, смогут посетить уникальную выставку «Подвиг народа» в Музее Победы и крупнейший музей Подмосковья «Новый Иерусалим».

Педагоги получат возможность первыми в стране повысить квалификацию по программе дополнительного образования «Музейно-педагогическая деятельность школьного краеведческого музея в контексте реализации требований Примерной программы воспитания».