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В Москве победителями и призерами школьного этапа всероссийской олимпиады стали почти 300 тысяч ребят

В Москве победителями и призерами школьного этапа всероссийской олимпиады стали почти 300 тысяч ребят

В Москве дипломы победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников завоевали почти 300 тысяч ребят, сообщает Департамент образования и науки города Москвы. 

В этом году участие в школьном этапе приняли более 515 тысяч человек. Состязания по 24 предметам проходили с середины сентября до конца октября.

По словам научного руководителя Центра педагогического мастерства Ивана Ященко, количество участников школьного этапа ежегодно растет.

«В прошлом году только в школьном этапе приняли участие почти 430 тысяч ребят, и у всех желающих была возможность попробовать свои силы во время весеннего пригласительного этапа. В этом году он тоже проводился, но не учитывался при подведении итогов школьного этапа, а позволил ребятам выбрать предмет и подготовиться к олимпиаде. Большое количество участников говорит о том, что олимпиада интересна, а участвовать в ней просто и удобно. Цифровой формат здесь выбран неслучайно: он уже был опробован и доказал свою эффективность. Многие ребята заинтересовались олимпиадой после пригласительного этапа. Участие в нем – это хорошая тренировка и возможность познакомиться с соревнованием. Мы видим, что особой популярностью среди ребят пользуется математика. Ведь эта наука востребована в современном мире. Также стоит отметить олимпиаду по русскому языку. Каждый из этих предметов выбрали более 200 тысяч участников», – заявил Иван Ященко.

Организатором школьного этапа в Москве выступает столичный Департамент образования и науки, координирует проведение Центр педагогического мастерства.

Участники школьного этапа среди 7–11-х классов, набравшие необходимое количество баллов, были приглашены на следующий (муниципальный) этап соревнования, который продлится до середины декабря. 

Всероссийская олимпиада школьников – одна из форм работы с одаренными детьми в системе российского образования. Это система ежегодных предметных олимпиад для обучающихся государственных, муниципальных и негосударственных образовательных организаций, которые реализуют образовательные программы основного общего и среднего общего образования. Всероссийская олимпиада школьников помогает выявить одаренных учеников начиная с 5-го класса.

Успешное участие и попадание в призеры всероссийской олимпиады школьников гарантирует учащимся выпускных классов общеобразовательных организаций поступление в любой университет по профильному направлению без вступительных экзаменов. Кроме того, победители и призеры заключительного этапа олимпиады из 8–11-х классов участвуют в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.
Всероссийская олимпиада школьников включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.

# Общество
По материалам: edu.ru

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