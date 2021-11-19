В музее «Тальцы» воссоздадут здание, где во время ссылки бывал Иосиф Сталин

Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» подготовил проект здания «Волостное правление», которое в 2022 году будет воссоздано в Трактовой экспозиционной зоне. Известно, что в этом здании во время ссылки в 1903 году одну ночь провел Иосиф Сталин, сообщается на сайте учреждения.

За основу проекта принято здание волостной управы из села Новая Уда Иркутской губернии, построенное в 1895 году. Волостные правления были учреждены «Общим положением о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» от 19 февраля 1861 года.

В 1903 году в Новой Уде отбывал ссылку молодой Сталин. Иосиф Джугашвили прибыл в селение Новоудинское 17 ноября 1903 года и явился для регистрации в волостное правление. Сталин пробыл в Новой Уде чуть больше месяца, 5 января 1904 года он бежал. В 1935 году в бывшем одноэтажном деревянном здании волостной управы, где Иосиф Джугашвили провёл одну ночь до определения на жительство, и куда приходил отмечаться, был открыт посвященный ему музей, просуществовавший до 1961 года.

В 1960-х годах село Новая Уда перенесли на новое место в связи со строительством Братской ГЭС и затоплением территории. В здании сначала расположили детский сад, потом приют, затем — библиотеку. В настоящее время здание состоит на учете в госоргане охраны памятников как вновь выявленный объект культурного наследия — «Волостная управа, где останавливался, следуя в ссылку И.В.Сталин» (конец 19 века).

Архитектура здания Новоудинского волостного правления традиционная для административных сооружений в селах Приангарья. Характеризуется скромным, но профессионально прорисованным обликом с отличительными элементами, свойственными общественным сооружениям: парадные входы с улицы, большие окна и аттиковая стенка с парапетом. Из ряда подобных построек Новоудинское волостное правление отличается крупными размерами, что обусловлено включением в его состав помещений, предназначенных для общественных нужд. Такие крупные постройки типичны в основном для притрактовых сел, где постоянный транзит путников требовал привлечения более значимых административно-общественных ресурсов.

В здании волостного правления предполагается показать четыре экспозиции наиболее значимых государственных и общественных учреждений, характерных для трактовых сел Сибири в конце 19 — начале 20 века. Это «волостное правление», «волостной сельский банк», «станы полицейские и участки полицейских урядников», «участки мировых судей».