В Новосибирской области прошла конференция для педагогов центров «Точка роста»

В Новосибирской области прошла научно-практическая конференция, посвященная деятельности центров «Точка роста» Минпросвещения Россия. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства образования.

В конференции приняли участие преподаватели химии, физики и биологии, работающие в этих центрах.

Мероприятие проводилось в режиме видео-конференц-связи.

Свой опыт работы презентовали учителя Чулымского, Маслянинского, Чистоозерного, Каргатского, Тогучинского, Убинского, Мошковского, Черепановского, Новосибирского районов. Темы их выступлений касались организации работы центров «Точка роста», их кабинетов и цифровых лабораторий.

Целями появления центров «Точка роста», создаваемых в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование», является совершенствование условий для повышения качества образования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология».