В Омской области завершился конкурс «Наставник + молодой педагог = команда»

В Институте развития образования Омской области прошел финальный тур конкурса профессионального мастерства «Наставник + молодой педагог = команда». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования региона.

В завершающих испытаниях приняли участие четыре педагогические команды из Исилькульского, Марьяновского, Любинского районов и Омска.

Первым финальным испытанием для педагогической пары стало решение кейса с проблемной педагогической ситуацией. Наставник и молодой педагог совместно выявляли возможные причины возникновения проблемной ситуации и определяли предполагаемые меры для ее эффективного решения.

Второе испытание проводилось в формате мастер-класса от наставника и демонстрации педагогических идей молодого педагога.

«Эти испытания в полной мере раскрыли компетентность наставника в области работы с молодыми педагогами, а молодые учителя смогли показать эффективность применения методов и приемов педагога-наставника и, что важно, вариативность применения освоенного опыта», – отметила ректор Института развития образования Омской области Татьяна Горбунова.

Победителями конкурса стали Светлана Гордюшина и Полина Чернецкая, которые работают в Конезаводской школе Марьяновского района.