В Орловской области продолжается реализация национальных проектов

Расходы на реализацию национальных проектов в Орловской области в 2022 году увеличатся на 2,4 миллиарда рублей по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает пресс-служба Правительства региона.

Приоритетное значение в направлениях расходов областного бюджета, помимо отраслей социальной сферы, имеют национальные проекты. Их доля в областном бюджете составляет около 15%.

Всего в проекте бюджета 2022 года на национальные проекты предусмотрено 6,8 миллиарда рублей, из которых за счет средств федерального бюджета – 5 миллиардов рублей, за счет собственных средств – 1,8 миллиарда рублей.

«Реализация национальных проектов позволяет видеть потребности во всех регионах, в каждом конкретном районе и по каждому направлению», – заявила министр культуры Ольга Любимова в ходе рабочего визита в Орловскую область.

Она отметила, что в рамках реализации нацпроекта «Культура» детские школы искусств получают оборудование и музыкальные инструменты, появляются модельные библиотеки, автоклубы, проводится капитальный ремонт в домах культуры и т. д.

«Мы видим, что модельные библиотеки появляются не только в городах, но и в районных центрах, мы видим большой поток посетителей, эти библиотеки становятся культурными центрами», – отметила Ольга Любимова.

Она напомнила, что продолжается работа по повышению квалификации специалистов, работающих в учреждениях культуры. Так, на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры системой непрерывного образования и повышения квалификации охвачены более 450 работников культуры региона.

Ольга Любимова уточнила, что большинство мероприятий нацпроекта реализуется в регионах.

«Мы крайне плодотворно оцениваем реализацию нацпроекта «Культура» в Орловской области. Самое главное – мы научились с коллегами работать вместе, искать потребности, понимать, что действительно нужно, в каком районе необходимы библиотеки, где нуждаются в ремонте школы искусств, какого рода оборудования, музыкальных инструментов, литературы не хватает в детских школах искусств и колледжах», – отметила Ольга Любимова.

Глава ведомства добавила, что в 2022 году нацпроект в Орловской области будет дополнен тремя новыми направлениями. В частности, появятся шесть новых автоклубов, будут капитально отремонтированы и переоборудованы два краеведческих музея и откроется виртуальный концертный зал.

В рамках реализации национального проекта «Культура» на территории Орловской области за 2019–2021 годы капитально отремонтировано четыре детские школы искусств, завершаются работы еще на одном объекте, модернизировано по модельному стандарту пять муниципальных библиотек, по итогам дополнительного конкурсного отбора в 2021 году ведется работа по открытию шестой модельной библиотеки.

17 детских школ искусств и одно учреждение среднего профессионального образования уже получили инструменты, литературу и оборудование, продолжаются поставки еще в две образовательные организации.