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В Приморье открыли восемь новых мастерских по стандартам WorldSkills

В Приморье открыли восемь новых мастерских по стандартам WorldSkills

В Приморье открыли восемь новых мастерских по стандартам WorldSkills, сообщает пресс-служба Правительства Приморского края. 

Мастерские открыли во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса. На новых площадках, созданных по национальному проекту «Образование», студенты Приморья смогут обучаться как традиционным, так и самым современным профессиям при помощи квалифицированных наставников и новейшего оборудования. До 2024 года такая возможность появится сразу в 78 лабораториях по всему краю.

«Приморский край является победителем отбора на предоставление грантов Минпросвещения России на создание современных мастерских по стандартам WorldSkills. Только в этом году на территории региона уже открыто 12 подобных лабораторий: материально-техническая база обновлена в колледжах Уссурийска и Владивостока. Всего же благодаря финансированию по нацпроекту к 2024 году в Приморье будет создано 78 лабораторий, позволяющих готовить специалистов по ведущим мировым стандартам», – отметил министр профессионального образования и занятости населения края Сергей Дубовицкий.

Университет стал победителем конкурсного отбора этого года по двум направлениям: «Информационные и коммуникационные технологии», «Искусство, дизайн и сфера услуг». Всего открыто восемь современных мастерских, полностью соответствующих международным стандартам.

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, созданное с целью повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению в 2012 году.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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