В Приморском крае почти 5 тысяч школьников приняли участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее»

В Приморском крае почти 5 тысяч школьников 6–11-х классов приняли участие во Всероссийском профориентационном проекте «Билет в будущее», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Правительства Приморского края.

Участники пробуют свои силы в более 65 современных и востребованных специальностях, в числе которых инженер космических систем, bim-инженер-проектировщик, юрист, агроном, почвовед, бухгалтер, спасатель МЧС, педагог, сварщик, повар.

«Билет в будущее» – проект ранней профессиональной ориентации учеников 6–11-х классов. Он реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.