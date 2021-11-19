В России увеличат предельный срок службы в армии для маршалов, генералов и адмиралов

Тема: Пленарное заседание Совета Федерации 19 ноября 2021 года

11:06 Автор: Светлана Заверняева

Законопроект: № 1217462–7

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому предельный возраст пребывания на военной службе для маршалов, генералов армии и адмиралов флота может быть увеличен по решению президента.

Согласно действующему законодательству, предельный возраст пребывания на военной службе для маршалов, генералов армии и адмиралов флота составляет 65 лет. С военнослужащими, достигшими этого возраста, могут заключить новый контракт до 70 лет.

Однако часто возникает необходимость продлить контракт с наиболее опытными и квалифицированными военными старше 70 лет. В связи с этим документ предусматривает, что решением президента может быть установлен другой срок контракта при продлении.

Как рассчитывают авторы закона, такие изменения положительно скажутся на обеспечении обороны страны и закреплении на военной службе высших офицеров, имеющих большой опыт прохождения военной службы, «обладающих развитыми профессионально важными качествами, способных в любых сложившихся условиях выполнить задачи по обеспечению обороны и безопасности государства».

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