Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В «Смене» стартовала Школа инженерных решений

В «Смене» стартовала Школа инженерных решений

Всероссийский детский центр «Смена» запустил «Школу инженерных решений». Занятия будут проходить с 10 по 23 ноября 2021 года. В программе участвуют 50 ребят из 12 регионов страны. Все они увлечены физикой, математикой, химией и информатикой. 

Программа включает пять образовательных модулей: «Автономные системы энергосбережения», «Автономные системы в электроэнергетике», «Основы моделирования в среде FUSION 360», «Лифт на орбиту» и «Управление бизнесом». С ребятами занимаются специалисты из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС». Сменовцы разрабатывают межмодульные научно-исследовательские проекты с использованием современных технологий.

Также для ребят создана игровая модель «Долина инноваций», которая воспроизводит работу научной корпорации. Школьники могут примерить на себя роль ее сотрудника, работать в лабораториях, а также принимать участие в корпоративной гонке. По окончании программы одна из команд получит звание «Передовой Корпорации».

В конце смены ребята защитят свои проекты по робототехнике, мехатронике, компьютерному моделированию и даже экономике. Каждый участник программы получит свидетельство о дополнительном образовании. 

Партнером Всероссийского детского центра «Смена» в реализации программы «Школа инженерных решений» является ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС». Университет сотрудничает с центром с 2017 года.

ФГБОУ ВДЦ «Смена» – круглогодичный детский центр, расположенный в с. Сукко Анапского района Краснодарского края. Он включает в себя четыре детских лагеря («Профи-Смена», «Лидер-Смена», «Арт-Смена», «Спорт-Смена»), на базе которых реализуется более 80 образовательных программ. В течение года в Центре проходит 17 смен, их участниками становятся свыше 14 000 ребят из всех регионов России.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Ксения Собчак воссоединилась с Максимом Виторганом на пиратской вечеринке сына
Ксения Собчак воссоединилась с Максимом Виторганом на пиратской
Друг Марины Хлебниковой рассказал, что она была в глубокой депрессии
Друг Марины Хлебниковой рассказал, что она была в глубокой депрессии
Хидэки Камиа извинился перед Microsoft за отмену игры Scalebound
Хидэки Камиа извинился перед Microsoft за отмену игры Scalebound
Анонсировали Pac-Man Museum+ для Xbox — коллекция игр серии Pac-Man
Анонсировали Pac-Man Museum+ для Xbox — коллекция игр серии Pac-Man
598 человек заболело коронавирусом в Иркутской области за сутки
598 человек заболело коронавирусом в Иркутской области за сутки
В Иркутске после вмешательства СКР строительная компания погасила 31 миллион рублей долгов по зарплате
В Иркутске после вмешательства СКР строительная компания погасила 31
Ангарчанин предстанет перед судом за гибель мужчины из-за случайно взорванной гранаты
Ангарчанин предстанет перед судом за гибель мужчины из-за случайно
Болельщики смогут поддержать «Байкал-Энергию» на чемпионате России при заполнении Ледового дворца «Байкал» на 25%
Болельщики смогут поддержать «Байкал-Энергию» на чемпионате России
В Иркутске семь участников банды Алиева получили от 4,4 до 13 лет колонии строгого режима
В Иркутске семь участников банды Алиева получили от 4,4 до 13 лет
В Братске столкнулись автомобиль ВАЗ и пассажирский автобус
В Братске столкнулись автомобиль ВАЗ и пассажирский автобус
Unbound: Worlds Apart доберется до Xbox в феврале 2022 года
Unbound: Worlds Apart доберется до Xbox в феврале 2022 года
Кооператив в кампанию Halo Infinite добавят не раньше мая 2022 года, режим Forge позже
Кооператив в кампанию Halo Infinite добавят не раньше мая 2022 года,

Топ на сегодня

Сын Кристины Орбакайте повеселился с детьми Пугачевой и Галкина (видео)
Сын Кристины Орбакайте повеселился с детьми Пугачевой и Галкина
Вера Брежнева откровенно рассказала о семейной жизни
Вера Брежнева откровенно рассказала о семейной жизни
Сергей Жигунов будет судиться с миллиардером
Сергей Жигунов будет судиться с миллиардером
Gemini готовится привлечь $400 млн при оценке в $7,1 млрд для конкуренции с Meta
Gemini готовится привлечь $400 млн при оценке в $7,1 млрд для
Коридор затмений в ноябре-декабре 2021 года: что нужно сделать в это время, чтобы изменить жизнь к лучшему
Коридор затмений в ноябре-декабре 2021 года: что нужно сделать в это

Еще по теме

Орлята проектируют роботов и создают город будущего
В «Орлёнке» стартовала профильная смена для ребят из школьных лесничеств
В «Орленке» стартовала двенадцатая смена
Семь образовательных программ завершат летний сезон в «Смене»