В «Смене» стартовала Школа инженерных решений

Всероссийский детский центр «Смена» запустил «Школу инженерных решений». Занятия будут проходить с 10 по 23 ноября 2021 года. В программе участвуют 50 ребят из 12 регионов страны. Все они увлечены физикой, математикой, химией и информатикой.

Программа включает пять образовательных модулей: «Автономные системы энергосбережения», «Автономные системы в электроэнергетике», «Основы моделирования в среде FUSION 360», «Лифт на орбиту» и «Управление бизнесом». С ребятами занимаются специалисты из Национального исследовательского технологического университета «МИСиС». Сменовцы разрабатывают межмодульные научно-исследовательские проекты с использованием современных технологий.

Также для ребят создана игровая модель «Долина инноваций», которая воспроизводит работу научной корпорации. Школьники могут примерить на себя роль ее сотрудника, работать в лабораториях, а также принимать участие в корпоративной гонке. По окончании программы одна из команд получит звание «Передовой Корпорации».

В конце смены ребята защитят свои проекты по робототехнике, мехатронике, компьютерному моделированию и даже экономике. Каждый участник программы получит свидетельство о дополнительном образовании.

Партнером Всероссийского детского центра «Смена» в реализации программы «Школа инженерных решений» является ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС». Университет сотрудничает с центром с 2017 года.

ФГБОУ ВДЦ «Смена» – круглогодичный детский центр, расположенный в с. Сукко Анапского района Краснодарского края. Он включает в себя четыре детских лагеря («Профи-Смена», «Лидер-Смена», «Арт-Смена», «Спорт-Смена»), на базе которых реализуется более 80 образовательных программ. В течение года в Центре проходит 17 смен, их участниками становятся свыше 14 000 ребят из всех регионов России.