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В столице для учеников медиаклассов стартовал творческий конкурс, посвященный 80-летию битвы под Москвой

В столице для учеников медиаклассов стартовал творческий конкурс, посвященный 80-летию битвы под Москвой

В столице для учеников медиаклассов стартовал творческий конкурс, посвященный 80-летию битвы под Москвой, сообщает Департамент образования и науки города Москвы. 

Он продлится по 10 декабря. Ребята могут принять в нем участие как индивидуально, так и в составе команды.

«В год 80-летия битвы под Москвой столичные школьники, участники проекта «Медиакласс в московской школе», получили возможность предложить свой взгляд на знаменательное событие родной истории, используя самые современные информационные форматы. Конкурс задает устойчивый вектор создания качественного информационного контента творческими школьниками, поддерживает диалог между поколениями», – сказал директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Конкурс «80-летие битвы под Москвой» проводится Городским методическим центром столичного Департамента образования и науки впервые. 

# Общество
По материалам: edu.ru

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