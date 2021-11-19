Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Усолье-Сибирском полицейские разыскивают пропавшую 26-летнюю девушку

В Усолье-Сибирском полицейские разыскивают пропавшую 26-летнюю девушку

В Усолье-Сибирском полиция разыскивает 26-летнюю Идию Слукину. С заявлением обратилась тетя разыскиваемой, которая сообщила, что девушка ушла из дома 17 ноября утром и не вернулась.

Приметы: на вид 25-30 лет, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, короткие темно-русые волосы, голубые глаза. Была одета в синие джинсы, серую водолазку, черный джемпер с красными вставками, черные ботинки, бело-серую куртку в мелкую крапинку, вязаный серый берет.

Граждан, видевших разыскиваемую девушку или что-либо знающих о ее местонахождении, просьба сообщить по телефонам: 8 924 620-31-77, 8 902 560-72-14, (39543) 6-34-21 – группа розыска, (39543) 6-29-66 – дежурная часть МО МВД России «Усольский» или 02 (102, либо 112 с любого сотового оператора связи).

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Пищевые котлы: принцип действия, функциональные возможности и неисправности
Пищевые котлы: принцип действия, функциональные возможности и
Навьюченное седло
Навьюченное седло
Эммануил Виторган привел дочерей на день рождения своего внука Платона
Эммануил Виторган привел дочерей на день рождения своего внука Платона
Равшана Куркова рассталась с возлюбленным, отцом своего первенца
Равшана Куркова рассталась с возлюбленным, отцом своего первенца
Работники «ИркутскАвтодора» с 5:00 проводят противогололедную обработку дорог в Иркутске
Работники «ИркутскАвтодора» с 5:00 проводят противогололедную
В Усолье-Сибирском полицейские разыскивают пропавшую 26-летнюю девушку
В Усолье-Сибирском полицейские разыскивают пропавшую 26-летнюю девушку
В Черемхово полицейские устанавливают личность погибшей женщины
В Черемхово полицейские устанавливают личность погибшей женщины
Агент Зобнина опроверг информацию о его инициативе по понижению своей зарплаты в «Спартаке»
Агент Зобнина опроверг информацию о его инициативе по понижению своей
Ассоциация «Русский лес» прокомментировала итоги участия России в климатической конференции в Глазго
Ассоциация «Русский лес» прокомментировала итоги участия России в
Bloomberg: биткоин-майнер PrimeBlock выйдет на Nasdaq через SPAC-сделку
Bloomberg: биткоин-майнер PrimeBlock выйдет на Nasdaq через
Украина будет отслеживать поставки древесины через блокчейн
Украина будет отслеживать поставки древесины через блокчейн
Хиллари Клинтон назвала криптовалюты угрозой доллару США
Хиллари Клинтон назвала криптовалюты угрозой доллару США

Топ на сегодня

Вера Брежнева откровенно рассказала о семейной жизни
Вера Брежнева откровенно рассказала о семейной жизни
Сергей Жигунов будет судиться с миллиардером
Сергей Жигунов будет судиться с миллиардером
Gemini готовится привлечь $400 млн при оценке в $7,1 млрд для конкуренции с Meta
Gemini готовится привлечь $400 млн при оценке в $7,1 млрд для
Коридор затмений в ноябре-декабре 2021 года: что нужно сделать в это время, чтобы изменить жизнь к лучшему
Коридор затмений в ноябре-декабре 2021 года: что нужно сделать в это
Крупное дополнение Reno Air Races уже доступно для Microsoft Flight Simulator
Крупное дополнение Reno Air Races уже доступно для Microsoft Flight

Еще по теме

В Брянске ищут пропавшего 25-летнего Николая Парасича
В Иркутске полицейские разыскивают без вести пропавшего мужчину
С 15 ноября в Братске разыскивают 74-летнего мужчину
В Шелеховском районе полицейские разыскивают ушедшего на рыбалку мужчину