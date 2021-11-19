В Усолье-Сибирском полицейские разыскивают пропавшую 26-летнюю девушку

В Усолье-Сибирском полиция разыскивает 26-летнюю Идию Слукину. С заявлением обратилась тетя разыскиваемой, которая сообщила, что девушка ушла из дома 17 ноября утром и не вернулась.

Приметы: на вид 25-30 лет, рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, короткие темно-русые волосы, голубые глаза. Была одета в синие джинсы, серую водолазку, черный джемпер с красными вставками, черные ботинки, бело-серую куртку в мелкую крапинку, вязаный серый берет.

Граждан, видевших разыскиваемую девушку или что-либо знающих о ее местонахождении, просьба сообщить по телефонам: 8 924 620-31-77, 8 902 560-72-14, (39543) 6-34-21 – группа розыска, (39543) 6-29-66 – дежурная часть МО МВД России «Усольский» или 02 (102, либо 112 с любого сотового оператора связи).