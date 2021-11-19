В Вологодской области стартовал VII региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

В Вологодской области стартовал VII региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), сообщает Департамент образования Вологодской области.

«Благодаря движению WorldSkills в нашей стране формируется новое поколение рабочих и специалистов, которые владеют профессиональными навыками на уровне мировых стандартов качества. Соревнования молодых профессионалов стали одним из главных событий для студентов нашей области и пользуются у них большой популярностью. Ежегодно лучшие студенты Вологодской области выступают на Национальном чемпионате и завоевывают медали за высокий уровень профессионального мастерства», – сказала заместитель губернатора области Лариса Каманина.

В этом году чемпионат начался с соревнований юниоров – школьников 14–16 лет. В этой категории участвуют 43 школьника из Вологды, Череповца, Сокола, Вологодского, Вытегорского, Усть-Кубинского и Междуренческого районов. Конкурсанты соревнуются по пяти компетенциям: «Интернет-маркетинг», «Предпринимательство», «Лабораторный химический анализ», «Лесное дело» и «Художественная роспись по дереву». Соревнования для школьников завершатся 19 ноября.

Второй этап с 22 по 26 ноября будет проходить для основной группы участников – студентов колледжей и техникумов области. В нем примут участие более 275 конкурсантов из 34 профессиональных образовательных организаций среднего профессионального образования области. На площадках колледжей и техникумов Вологды, Череповца, Грязовца, Тотьмы, Сокола, Вытегры и Кадуя пройдут соревнования по 40 компетенциям. 19 колледжей и техникумов области станут площадками чемпионата.

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, созданное с целью повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению в 2012 году.