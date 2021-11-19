В Забайкалье прошла краевая онлайн-смена «АРТмосфера»

В Забайкальском крае в формате творческих интенсивов прошла краевая тематическая онлайн-смена «АРТмосфера». Мероприятие организовал Забайкальский детско-юношеский центр «Эврика» при поддержке каникулярной профориентационной школы.

В интенсивах участвовали более 200 ребят. Занятия проходили по нескольким направлениям: «Этно-АРТ», «ТеатриУМ», «Хореографический дивертисмент», «Школа вокалиста», «Прикладная эстетика».

Каждый модуль включал серию мастер-классов, а также ряд заданий из чек-листов. Задания нужно было выполнять каждый день – так составлялся личный рейтинг для конкурса, который проходил во время смены. Школьники, которые в конце интенсивов набрали более 50 баллов, стали победителями.

Так, среди отличившихся конкурсантов Елена Занина из Сретенского района, Тимур Тетерин из Могочи, Светлана Томилова из Краснокаменска, а также читинские школьники Ксения Ермолаева, Егор Покладок и Кира Зырянова.

Все участники награждены сертификатами, победители и призеры онлайн-смены – дипломами организатора и ценными призами.