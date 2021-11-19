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Вера Брежнева откровенно рассказала о семейной жизни

Вера Брежнева откровенно рассказала о семейной жизни
Певица Вера Брежнева сообщила, как живет с Константином Меладзе. В 2015 году артистка тайно вышла замуж за Константина Меладзе в Италии. Но вскоре об этом узнали СМИ, и теперь за каждым их шагом следят журналисты и поклонники. Как признается 39-летняя звезда, ей не нравится повышенное внимание к своей семье. Они привыкли с мужем много работать, заниматься домом и помогать другим. Но чаще всего их имена связывают с разными скандалами и сплетнями, хотя пара не дает поводов усомниться в себе. Вера особо подчеркивает: они не живут звездной жизнью, а любят тихие семейные вечера. «Мы нормальные люди, нормальная семья: живем, ходим за продуктами, ходим в кафе, рестораны, ездим отдыхать. Мы не можем себе позволить открытое проявление чувств на публике», — объясняется Брежнева.
Вера Брежнева с мужем Для певицы время пандемии стало очень счастливым. Она успела уделить время супругу и дочкам и даже встала у плиты. «На карантине вернула все свои навыки готовки. И я так себя хорошо почувствовала. Поняла, что мне этого не хватало. Таким образом хочется заземляться не только как женщине, но и как артистке», — говорит Вера. Впереди у нее горячая пора корпоративных выступлений, после чего она собирается вдоволь отдохнуть с любимым. Да, Меладзе не летает на самолетах, но певица договорилась с мужем на два обязательных отдыха — после Нового года и один из летних месяцев. Отметим, что Вера Брежнева много лет скрывала роман с Константином Меладзе. Несмотря на слухи, пара не афишировала отношения и старалась как можно меньше появляться вместе на публике. Они и сейчас редко выходят в свет, — сообщает YouTube-канал «ЖВЛ».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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