Виктор Логинов из-за нехватки денег распродает имущество

Актер Виктор Логинов признался, что готов устроиться дворником. Артист честно признался, что «спустил» все деньги, которые заработал на пике своей популярности. Звезда сериала «Счастливы вместе» вспоминает, что первое время ему платили за месяц съемок шесть тысяч долларов. Потом зарплата выросла в несколько раз и Логинов пристрастился к роскошному образу жизни. Он обзавелся квартирой, машиной, потому купил домик в Тульской области, а еще апартаменты в Болгарии. Потом популярность пошла на спад и Логинов стал тратить накопленные деньги. Конечно, у него и после успешного сериала были предложения по работе, но такие же гонорары он уже не получал.Виктор Логинов Во время пандемии, когда актер вообще остался без работы, ему пришлось продать недвижимость, которая была ему не очень нужна. Потом он избавился и от парковочного места. На эти деньги он жил полгода. Сейчас у Логинова вообще не осталось сбережений, но есть стабильная работа в развлекательном шоу. В случае острой необходимости он готов браться за любую работу. «Нет, если все-таки что-то случится, я пойду дворы подметать. Я два года отработал шахтером-проходчиком, два года работал спасателем в МЧС. Я могу делать все, что угодно», — цитирует Логинова КП. Между прочим, не так давно молодая жена Логинова Мария Гуськова объявила о грядущем разводе. Однако вскоре после заявления супруги актер смог вымолить прощение любимой. Она дала их отношениям еще одну попытку. Напомним, то пара оформила свои отношения осенью 2020 года.