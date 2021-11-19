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Во Владимирском детском технопарке «Кванториум» прошли «Инженерные каникулы»

Во Владимирском детском технопарке «Кванториум» прошли «Инженерные каникулы»

Во Владимирском детском технопарке «Кванториум-33» Минпросвещения России прошли «Инженерные каникулы», сообщает Департамент образования Владимирской области. 

Технопарк создан в рамках реализации нацпроекта «Образование».

Для школьников организовали VR/AR-квантума Екатерина Беляева провела ряд мастер-классов по технологии виртуальной и дополненной реальности, в числе которых создание визитки с помощью специальных компьютерных программ, проектирование зданий в 3D, управление объектами в виртуальном пространстве в 3D-очках (мастер-класс «Astronomy VR»).

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией посещаемость очных мастер-классов была ограничена предварительной записью, что в итоге дало не такой, как обычно, широкий охват детей. Но к нам пришли самые мотивированные ребята, и мы надеемся, что этот опыт знакомства с направлениями работы технопарка приведет к нам настоящих изобретателей и решателей», – отметил руководитель технопарка Валентин Пономарев.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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