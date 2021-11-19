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Восемь тонн вторсырья вывезли волонтеры с берегов Байкала в 2021 году

Восемь тонн вторсырья вывезли волонтеры с берегов Байкала в 2021 году

В Иркутской области и Республики Бурятия прошли заключительные выезды проекта «Экодесант» под эгидой экологической общественной организации «Мой Байкал». Команда в 2021 году посетила поселки: Бугульдейка, Таловка, Сарма, Шара-Тогот, Сахюрта, Куркуты, Куреть, Косая Степь, Еланцы Ольхонского района Иркутской области; а также поселки Оймур, Дубинино, Дулан, Старый Энхэлук и село Сухая Кабанского района Республики Бурятия. За год волонтеры собрали восемь тонн вторсырья на переработку.

Жителям поселков предлагалось начать сортировать и не выбрасывать на общую свалку металл, стекло, макулатуру, пластик. Накопленное раз в два месяца (май-июнь, август, октябрь-ноябрь) забирали волонтеры, руками сортировали по маркировкам и отвозили на переработку в Иркутск, Ангарск или Улан-Удэ.

Татьяна Дамшаева, координатор проекта «Экодесант»:
— Третий выезд в Ольхонский район для нашей команды стал рекордным, даже места для вторсырья в грузовике не хватило, возвращались за ним несколько раз. Это явный показатель того, что труды экодесантников не были напрасными. С каждым нашим приездом участники и количество отправленного на переработку увеличивались. Активными поселками в Иркутской области стали Еланцы и Таловка, а в Бурятии – Сухая и Дубинино. Здесь не только самые высокие показатели по сдаче вторсырья, но и жители включились в тему «эко» больше, например, стали проводить свои субботники. Это еще одна цель проекта – донести до местных, что они хозяева Байкала, это их дом и от них тоже зависит чистота на берегах озера. С уверенностью могу сказать, что проект, изначально экспериментального формата, доказал свою эффективность и в следующем году получит продолжение.

Организаторы принимают заявки на участие. Если вы хотите, чтобы «Экодесант» высадился в вашем посёлке, то пишите на почту: [email protected]


Фото «Экодесант» Фото «Экодесант»
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По материалам: irk

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