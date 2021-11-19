Врач обнаружил червя в ухе своего пациента, который за несколько дней смог построить там гнездо

Как сообщает Newsflare, во Вьетнаме к врачу пришел мужчина, который жаловался на адскую боль в ухе. После осмотра врач был шокирован, ведь в ушном проходе оказался червяк, который в прямом смысле жил внутри человека.

Врач смог удачно достать из уха незваного гостя, но из-за того, что червь прожил достаточно долго внутри ушного канала, оно сильно воспалилось и было запечатано созданным там гнездом паразита. Для извлечения в ушной канал пациента был залит соляной раствор, который вызвал оцепенение у червя.

После того, как паразит был удален, медик достал гнездо, которое и закупоривало ушной канал.

Подобная случаи в медицине не новы. Ведь не так давно у одной из гражданок Китая также извлекли из уха паука, который жил у женщины в ушном канале на протяжении недели.