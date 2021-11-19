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Выбираем полезные морепродукты

Морепродукты – отдельная группа съедобных представителей морской фауны. К данной самостоятельной группе не относят рыбу, то есть, рыба считается отдельным видом пищевых продуктов.

Люди издавна научились добывать различные морепродукты и употреблять их в пищу, поскольку в них заложено множество полезных питательных веществ для человека. Но заказ рыбы на дом выполнить намного проще, чем добывать напрямую из моря.

Благодаря уникальному пищевому составу, в организм человека поступает множество макро и микроэлементов, которые невозможно получить, например, с мяса. Кроме того, с течением времени и продвижением технологий, множество морепродуктов стали использоваться в медицинской отрасли и для химической промышленности.

Какова калорийность морских продуктов?

Калорийность морепродуктов непосредственно зависит от их химического состава, а также от вида приготовления. Однако большинство морепродуктов можно отнести к диетическим за счет низкой калорийности определенной морской единицы. Множество морских продуктов, которые наиболее распространены в питании людей, обладают большим количеством белков и малым содержанием жира.

Например, в мясе мидии содержится лишь 3 грамма жира, а если рассматривать креветки или мясо кальмара – там жира еще меньше. Именно поэтому очень многие, кто давно мечтают похудеть или сбросить несколько лишних килограмм, предпочитают исключить из рациона мясо и перейти на питание морскими продуктами. Если рассчитать среднюю калорийность самых распространенных морепродуктов (креветки, кальмары и мидии), то их среднее значение не будет превышать 90 калорий на 100 грамм продукта, что является достаточно низким показателем.

Из чего состоят самые распространенные продукты?

Химический состав морских жителей, то есть, наличие в них полезных элементов, совершенно разнообразен. В зависимости от их вида могут варьироваться и их полезные свойства. Каждый из видов морепродуктов насыщен своими полезными элементами, которые нужны человеку в пищу. Биохимический состав морепродукта – фактор, который зависит от вида морского жителя, а также условий его обитания.

Если для примера взять креветки (которые, между прочим, являются самым распространенным продуктом в морской сфере), то их мясо насыщенно железом, фосфором, магнием и кальцием. Если рассматривать элементы мяса осьминога или кальмара, то в их продукте содержится множество витаминов группы В и С.

Больше информации обо всех видах морепродуктов вы сможете найти на странице компании «Smart Chef».

# Бизнес

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