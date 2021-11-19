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За 2021 год в Иркутской области украли майнеры на сумму 76 млн рублей

За 2021 год в Иркутской области украли майнеры на сумму 76 млн рублей


С начала 2021 года в Иркутской области зарегистрировали около 250 фактов хищения оборудования для добычи криптовалют. Совокупный ущерб превысил 76 млн рублей, сообщили в местном МВД.


На днях сотрудники уголовного розыска задержали очередного похитителя майнеров.


Жертвой вора стал 44-летний житель поселка Хужир Ольхонского района. Он рассказал, что неизвестные украли оборудование для майнинга цифровой валюты из его кладовки. По предварительным данным, сумма ущерба составила более 50 000 рублей.


Оперативники установили вероятного подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 42-летний мужчина.


По факту кражи открыто уголовное дело. Оборудование будет возвращено владельцу после завершения следствия.


Напомним, в октябре житель Иркутска задержал злоумышленника, пытавшегося похитить его оборудование для добычи криптовалют стоимостью более 1 млн рублей.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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