Железнодорожные вокзалы в России ждёт перестройка

Многие строились в 60-70-е годы и уже не отвечают современным требованиям

16:53 Автор: Юлия Сапрыгина

Новый девятикилометровый участок Тыя-Северобайкальск построен по программе «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей». Его запуск увеличит пропускную способность путей в этом месте более чем в два раза: с 20 до 41 поезда в сутки в восточном направлении и с 16 до 36 — в западном. А в целом модернизация БАМа и Транссиба увеличит грузоёмкость главной железной дороги страны до 240 миллионов тонн к 2035 году. Что это даст регионам, рассказал генеральный директор РЖД Олег Белозёров на пленарном заседании палаты 19 ноября.

Ковид и климат — враги строителей

Главную дорогу страны строят 16 тысяч рабочих, рассказал сенаторам глава РЖД. Он отметил, что в последнее время на график стройки влияет коронасвирус, который стал беспрецедентным вызовом для всех отраслей экономики. Кроме того, строителям приходится приспосабливаться и к климатическим изменениям. Именно они стали причиной двух происшествий с мостами — на Транссибе и в Мурманске.

После обращения сенаторов РЖД открыли 34 новых маршрута электричек в 17 регионах

«Реки меняют русла, мосты были спроектированы по старым данным. Поэтому в рамках стройки нам приходится зачастую принимать решение на ходу», — отметил Белозёров.

Тем не менее, целевые показатели, обозначенные президентом, — а это довести пропускную способность Восточного полигона до 180 миллионов тонн к 2024 году, будут достигнуты, заявил глава РЖД в СовФеде.

«Мы транспортники, и собственной продукции не производим. Мы занимаемся перевозками и для нас важно, чтобы росла экономика регионов», — сказал Белозёров на открытии нового участка Тыя-Северобайкальск.

При этом он отметил, что для железнодорожников особенно важна оценка палаты регионов, которая представляет все субъекты России. «Запуск участка существенно увеличит пропускную способность главной железной дороги России и создаст новые условия и возможности для ускоренного развития экономики, социальной сферы Сибири и Дальнего Востока», — сказала Валентина Матвиенко.





Безопасное путешествие

Олег Белозёров также рассказал сенаторам, какие изменения произошли на российских железных дорогах за последний год, с тех пор как он отчитывался о работе в прошлый раз.

РЖД последовательно стремиться к зоне, свободной от ковид. «Так, 80 процентов работников предприятия вакцинировано. А уровень коллективного иммунитета превышает 90 процентов», — отметил он.

Белозёров также рассказал, что в первую волну ковида на удалённый режим переведели 115 тысяч человек, сейчас — 44 тысячи. «В результате уровень заболеваемости работников оказался в полтора раза ниже, чем в среднем по стране», — сообщил главный железнодорожник.

В этой непростой ситуации удалось обеспечить высокий уровень перевозок. «Это стало возможным благодаря сохранению динамики инновационного развития и обновлению инфраструктуры», — считает Белозёров.





Более того, поезда начали курсировать по новым маршрутам, которые охватили 17 регионов. Новые составы пришли в Кострому, Ярославль, Алтайский и Приморский края и другие регионы.

Также за это время полностью обновили всемирно известный поеза Москва-Владивосток. Новый маршрут протянулся и до Ржевского мемориала. «Это наш вклад в память о победе», — сказал глава РЖД.

Матвиенко: вокзал должен быть таким, чтобы в нём можно было проводить концерты

С ростом внутреннего туризма всё большим спросом пользуются и турпоезда. Флагман здесь — Карелия с туром «Байкальская сказка», а также Северный Кавказ с туром «Жемчужина Кавказа».

«А в преддверии новогодних праздников традиционно большой популярностью пользуются Кострома и Великий Устюг — родины Снегурочки и Деда Мороза», — рассказал Белозёров.

Большинство путешественников — 70 процентов — сегодня покупают билеты онлайн. Сервис электронной продажи билетов работает на всех направлениях. Проще стало пользоваться железнодорожным транспортом и людям с ограниченными возможностям. Для покупки билетов им теперь надо предоставлять меньше справок и документов, сказал глава РЖД.

Оренбург, Якутск, Магадан — куда придут поезда?

Сенаторы поблагодарили РЖД за ускорение и удобный сервис. Однако у представителей регионов остались и вопросы. Так, представитель Брянской области в Совфеде Вадим Деньгин пожаловался на плохую мобильную связь вдоль железных дорог и в поездах, которые курсируют в его регионе.

«Пассажир должен обладать в поезде теми же возможностями цифровизации, что и вне поезда — это наша позиция, — ответил Олег Белозёров. — Такая работа ведётся».

А представитель Амурской области Иван Абрамов обратил внимание на состояние перронов на станциях. Многие из них строились в 60-70 годы и уже не отвечают современным стандартам. Особенно трудно пользоваться такими платформами пожилым людям, уточнил он.





«Работа по продлению перронов ведется сегодня по всей России, — сообщил Белозёров. — В Амурской области определено 25 таких приоритетных платформ, которые будут модернизированы до 2023 года».

В свою очередь сенатор от Якутии Егор Борисов напомнил, что в семи регионах России сегодня по-прежнему нет железнодорожного сообщения. И поинтересовался, появится ли поезд Якутск-Магадан. Вопрос обсуждается, развиваться нужно, ответил Белозёров.

А сенатор от Оренбургской области Елена Афанасьева попросила вернуть фирменный поезд «Оренбуржье».

Помощь детям и монтёрам

Просьбы нашлись и у самих железнодорожников. Олег Белозёров попросил сенаторов освободить отдельные категории работников от уплаты НДС.

«Речь идёт о питании сотрудников, которые работают на удалённых участках. Мы предоставляем питание, а человек должен потом заплатит с этого налог, — пояснил Белозёров. — Например, для монтёра путей с зарплатой в 30 тысяч сумма удержания составляет более 1600 рублей».

Профильные комитеты Совета Федерации возьмут этот вопрос в проработку, пообещал вице-спикер Николай Журавлёв.

Давно обсуждают в РЖД и палате регионов и бесплатный проезд детей в электричках, идёт работа над законопроектом на эту тему. Ведь пригороды сейчас тесно связаны с городами, составляют единую агломерацию, и льготы разумно делать елиными.

В РЖД хотят изменить вагоны-рестораны

«От российских железных дорог сегодня зависит и экономика, и связанность территорий, и социальное благополучие граждан. Там, где дорога — там жизнь, причем совершенно иного, более высокого качества, — подвела итог под отчётом РЖД спикер Валентина Матвиенко. — Поэтому на вас большая ответственность».

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