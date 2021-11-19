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Женщина узнала об измене мужа, приняв роды лучшей подруги

Женщина узнала об измене мужа, приняв роды лучшей подруги

Американка Хейли Кастер смогла узнать о многочисленных изменах своего мужа, приняв роды лучшей подруги, сообщает The Sun.

28-летняя жительница Аризоны и мать четверых детей помогла беременной подруге, у которой были проблемы с жильем. При этом Хейли Кастер сопроводила приятельницу в больницу, вместе с акушерками приняв роды.

Хейли Кастер искупала новорожденного, взяв на себя роль папы ребенка. При этом после родов женщина забрала подругу с новорожденной девочкой к себе домой.

Там Хейли увидела на шее ребенка редкий врожденный дефект, когда переодевала малышку, при этом он в точности повторял особенность на теле ее супруга. Шокированная открытием Кастер молча посмотрела на подругу, а та в ответ опустила глаза.

Муж Кастер в скором времени признался, что изменял жене с ее же лучшей подругой. Он являлся отцом не только ее девочки — у мужчины было как минимум еще двое детей от разных женщин. Как оказалось, у изменника было порядка 30 любовниц.

Хейли в конце концов решила простить подругу и мужа, с которым она развелась. Тем не менее женщина продолжает общаться с ними обоими. В то же время новорожденная девочка осталась с Кастер и другими ее детьми.

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По материалам: uposters.ru

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