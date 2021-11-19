Женский гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Мы выходим на финишную прямую. Остается одна полноценная неделя осени, после которой начинается зима и близится Новый год. Чтобы в жизни женщин любых Знаков все шло гладко, им нужно следовать советам астрологов. Это поможет им построить свои планы правильно.

Сейчас не стоит переживать по поводу несбывшихся желаний и нерешенных проблем. Астрологи советуют женщинам всех Знаков относиться к жизни проще, почаще расслабляться. Сейчас лучше сосредоточиться на романтике и амурной сфере в целом. Звезды помогут женщинам в развитии интуиции. Чтобы ускорить этот процесс, можно воспользоваться специальными упражнениями.

Женщина-Овен

Ночные светила склоняют больше к чувственному восприятию мира, нежели к решению проблем и бесконечной работе. 22 и 23 ноября лучше как можно больше отдыхать, стараясь избегать трех образов, которые вредят энергетике. 24 числа Меркурий перейдет в Знак Стрельца, чем пробудит в женщинах-Овнах страсть и новые желания. Наступит время, когда можно будет существенно преуспеть в любом новом начинании. Пришло время разобраться с рутинными делами, чтобы облегчить подготовку к грядущим праздникам.

Женщина-Телец

Женщинам этого Знака данную неделю лучше потратить на поиски возможностей укрепления отношений с родственниками, подругами и второй половинкой. Тельцов часто относят к Знакам Зодиака, которые не прощают обиды, так что этим женщинам придется сделать над собой усилие. Важно оставить все плохое в прошлом. Сейчас такое время, когда нужно думать о будущем и не зацикливаться на том, что происходило ранее. Необходимо держать себя в руках, стараясь не давить на близких людей.

Женщина-Близнецы

Под конец месяца жизнь женщин этого Знака заиграет яркими красками. Сложно сказать, что именно будет иметь место, но представительницы Знака должны быть готовы к переменам в любой сфере. Им потребуется много энергии, в восстановлении которой очень хорошо помогут упражнения из йоги. Если с понедельника они ринутся в бой, то проиграют. Начинать действовать лучше со среды. На выходных их ожидают приятные сюрпризы. Нужно оставаться на волне позитива, что бы ни случилось.

Женщина-Рак

Энергетика ночных светил идеально подходит для того, чтобы проанализировать прошлое и задуматься о будущем. Полезными станут современные гадания, которые помогут узнать, что таится за закрытой дверью. Представительниц Знака Рака в последнюю неделю ноября ждет судьбоносная встреча с важным человеком, который откроет глаза на происходящее и сделает их мудрее. Положительная энергетика небесных покровителей поможет обрести уверенность и поверить в то, что сейчас нет ничего невозможного.

Женщина-Лев

Любовная сфера для представительниц данного Знака станет самой важной в период с 22 по 28 ноября. Сильные ритуалы на любовь помогут привлечь внимание мужчин и укрепить недавно начатую связь. Астрологи советуют дамам, рожденным под эгидой Льва, воздержаться выяснения отношений и не выдавать никому своих секретов. На этой неделе есть опасность встретить на пути фальшивого человека. Отгораживаться от людей из-за этого, конечно, не стоит, но и доверять всем подряд тоже нельзя.

Женщина-Дева

Девам стоит сфокусироваться на финансовой сфере жизни. Очень важно избавиться от привычек, приводящих к бедности, а также как можно меньше лениться. Усердный труд принесет обязательно принесет свои плоды. Нужно лишь немного подождать и наполниться терпением. В таком случае ноябрь завершится без происшествий и резких потрясений. Астрологи настоятельно советуют пока не тратить много денег, особенно на вещи, польза которых сомнительна. Лучше проявлять чуть больше осторожности.

Женщина-Весы

Ночные светила помогут прекрасным Весам сделать свою жизнь лучше, обрести женское счастье и укрепить свое биополе. Ускорить данный процесс помогут специальные духовные практики. На этой неделе могут происходить важные стихийные и непредсказуемые изменения, к которым женщины данного Знака могут оказаться не готовыми. Сейчас очень важно не переживать по пустякам, помня, что половина проблем — лишь следствие негативного мышления.

Женщина-Скорпион

Прекрасным Скорпионам стоит обходиться без советов окружающих. На этой неделе лучше как можно реже общаться с незнакомыми или неприятными людьми. Если душа и тело Скорпионов насытятся негативной энергией, четыре важных сигнала помогут определить это. Со среды Меркурий будет в ударе, поэтому любой накопленный ранее негатив удастся нейтрализовать. Звезды будут на стороне этих женщин — но лишь до тех пор, пока те будут готовы принимать реальность такой, какая она есть.

Женщина-Стрелец

Ночные светила крайне гармоничны для прекрасных Стрельцов, поэтому им стоит потратить эту неделю на обретение внутреннего равновесия. Достичь гармонии помогут пять эффективных упражнений, а также занятие любимыми делами. Перед представительницами этого Знака откроется то, что ранее было скрыто от глаз. Возможно, женщины-Стрельцы увидят новые пути, ведущие к счастью. Не исключено, что им удастся обнаружить в себе новые таланты и способности.

Женщина-Козерог

Женщин этого Знака ожидает очень продуктивная неделя, на которой им удастся решить множество личных проблем и деловых задач. Единственное, кого им стоит опасаться, — это враги и недоброжелатели. Пять полезных шепотков помогут Козерогам в защите от токсичных людей. Не будут лишними инициативность, смелость. Козерогам порой сложно идти вперед, но на этой неделе можно надеяться на то, что никакие препятствия не станут непреодолимыми и чрезмерно сложными. Сейчас возможно всё.

Женщина-Водолей

Водолеям прекрасного пола завершающая неделя осени принесет немало суеты и хлопот, но в конечном итоге все проблемы обернутся для этих дам чем-то приятным. Полезно будет заняться домашними делами: готовкой, уборкой, ремонтом. Это отличная возможность подготовиться к встрече зимы, расслабиться и поразмышлять над важными вопросами. Также важно прислушиваться к своей интуиции. Это стоит делать как минимум в пяти важных ситуациях. Эта неделя будет важна для будущего духовного развития.

Женщина-Рыбы

Женщин, рожденных под Знаком Рыб, ждет неделя, идеально подходящая для духовных практик, а также для борьбы с вредными суевериями и установками. В любви им удастся достичь небывалых высот. Интуиция будет на самом пике, а значит, глобальные начинания можно смело назначать на любой из дней. Ночные светила и Меркурий в частности постараются воплотить мечты Рыб в реальность. Скептицизм — самый большой враг для этих представительниц прекрасного пола на этой неделе.