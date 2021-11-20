16 фотографий домашних питомцев, которые заснули очень забавно и нелепо
Сегодня, 11:50
Сон — важное времяпровождение для любого живого существа. И смотреть на то, как задремали наши домашние питомцы, так же приятно, как спать самим. Особенно если учесть то, как они любят уснуть в самых странных позах или в самых неподходящих местах. И от этого всё становится ещё более мило. Мы собрали для вас фотографии котиков и собачек, которые заснули ну очень смешно и нелепо.
Фрея спит исключительно в странных позах
Мой дурачок любит спать вот так
У вас раковина засорилась
Она заснула с костью во рту
Пёс заснул, глядя, как я ем бутерброд
Есть ли что-то милее, чем кот, уснувший на стеклянном столе?
Во всех возможных позах
Странный выбор места для сна
Лапки-крылышки
Она спит так каждый день с того момента, как ей исполнилось 4 месяца
Я положил её на место, но она снова вернулась и легла так.
Думаю, это была удобная поза, потому что она проспала так добрых 20 минут
Язычок
Я столкнул собаку с сиденья, чтобы поспать во время поездки
Моя жена сделала этот снимок, пока я спал.
У меня есть кормушка с таймером для кошки, чтобы помочь ей похудеть
И вот как она сейчас спит.
Кошка моей девушки спит на мётлах в их семейном магазине
Вот как спит моя собака
А как спят ваши любимцы?
По материалам: Юмор