16 фотографий домашних питомцев, которые заснули очень забавно и нелепо

Сон — важное времяпровождение для любого живого существа. И смотреть на то, как задремали наши домашние питомцы, так же приятно, как спать самим. Особенно если учесть то, как они любят уснуть в самых странных позах или в самых неподходящих местах. И от этого всё становится ещё более мило. Мы собрали для вас фотографии котиков и собачек, которые заснули ну очень смешно и нелепо.

Фрея спит исключительно в странных позах

Мой дурачок любит спать вот так

У вас раковина засорилась

Она заснула с костью во рту

Пёс заснул, глядя, как я ем бутерброд

Есть ли что-то милее, чем кот, уснувший на стеклянном столе?

Во всех возможных позах

Странный выбор места для сна

Лапки-крылышки

Она спит так каждый день с того момента, как ей исполнилось 4 месяца

Я положил её на место, но она снова вернулась и легла так.

Думаю, это была удобная поза, потому что она проспала так добрых 20 минут

Язычок

Я столкнул собаку с сиденья, чтобы поспать во время поездки

Моя жена сделала этот снимок, пока я спал.

У меня есть кормушка с таймером для кошки, чтобы помочь ей похудеть

И вот как она сейчас спит.

Кошка моей девушки спит на мётлах в их семейном магазине

Вот как спит моя собака

А как спят ваши любимцы?