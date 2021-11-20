16 колоритных фотографий, на которых нет ничего странного, просто обычный день в России
Наверное, везде есть свои особенности, стереотипы и шутки. В общем, все те вещи, глядя на которые мы думаем: «Такое возможно только в этой стране!» Мы собрали для вас фотографии необычных и привлекающих внимание вещей с российских просторов, которые пропитаны национальным колоритом. Они довольно иронично демонстрируют, как выглядит обычный день в России.
Где-то в южном Бутово
Стопроцентная защита
Киборг Гена и Чебуратор
Нормальный такой магазин
Сурово
Какой Луи Виттон?
Полоса препятствий
Кстати, у нас есть статья о лужах из Южно-Сахалинска, которым создали личный Инстаграм-аккаунт. Одной из них исполнилось 26 лет. Аккаунт существует до сих пор, а вот самой старой лужи уже нет, осенью 2021 года от неё избавились. Ушла эпоха!
Остерегайтесь!
Обычный гараж в России
Пакет нужен?
Просто Мона Лиза в пожарной части
Роскошь и нищета
Мой папа (справа) чинил мою машину с маленьким помощником
Панкуха
Честный дорожный знак
Просто -30°C
А предыдущую подборку российских чудес вы можете найти здесь.