16 колоритных фотографий, на которых нет ничего странного, просто обычный день в России

Наверное, везде есть свои особенности, стереотипы и шутки. В общем, все те вещи, глядя на которые мы думаем: «Такое возможно только в этой стране!» Мы собрали для вас фотографии необычных и привлекающих внимание вещей с российских просторов, которые пропитаны национальным колоритом. Они довольно иронично демонстрируют, как выглядит обычный день в России.

Где-то в южном Бутово

Стопроцентная защита

Киборг Гена и Чебуратор

Нормальный такой магазин

Сурово

Какой Луи Виттон?

Полоса препятствий

Кстати, у нас есть статья о лужах из Южно-Сахалинска, которым создали личный Инстаграм-аккаунт. Одной из них исполнилось 26 лет. Аккаунт существует до сих пор, а вот самой старой лужи уже нет, осенью 2021 года от неё избавились. Ушла эпоха!

Остерегайтесь!

Обычный гараж в России

Пакет нужен?

Просто Мона Лиза в пожарной части

Роскошь и нищета

Мой папа (справа) чинил мою машину с маленьким помощником

Панкуха

Честный дорожный знак

Просто -30°C

А предыдущую подборку российских чудес вы можете найти здесь.