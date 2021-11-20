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601 случай заражения коронавирусом зафиксировали в Иркутской области за сутки

601 случай заражения коронавирусом зафиксировали в Иркутской области за сутки

За сутки в Иркутской области зарегистрировали еще 601 случай заражения коронавирусом. Это новый максимум, предыдущий был 19 ноября — 598 человек. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 133 326 случаев заболевания ковидом, сообщает оперштаб 20 ноября.

В больницы госпитализировали 20 человек, на лечении в стационарах остаются 5 433 пациента. Выздоровели 357 человека всего — 110 449. За сутки умерли 32 человека с COVID-19: 29 — от коронавируса (всего — 6 071), от иных заболеваний — 3 (524).

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По материалам: irk

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