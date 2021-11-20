Администрация американского города установила биткоин-банкомат в международном аэропорту
Власти города Уиллистон в Северной Дакоте (США) заключили соглашение с оператором криптовалютных банкоматов Coin Cloud. Компания установила терминал в международном аэропорту Уиллистон-Бейсин.
«Инициатива позволит ознакомить общественность с криптовалютами и привлечь к ним внимание. Также это проактивный шаг в создании цифровой экосистемы. [...] Несмотря на то, что мы являемся небольшой сельской общиной, наши действия могут проложить путь для других государственных и коммерческих организаций, которые захотят последовать нашему примеру», — заявил финансовый директор города Геркулес Каммингс.
Терминалы Coin Cloud позволяют покупать и продавать за фиат более 40 различных криптовалют, включая биткоин, Dogecoin, Shiba Inu, Cardano и Ethereum. Пользователи также могут снимать наличные со своих цифровых кошельков.
Терминал CoinCloud, установленный в аэропорту Уиллистон-Бейси. Данные: Cointelegraph.
Администрация Уиллистона подчеркнула, что не отвечает за хранение криптовалют и не участвует в обработке транзакций. Терминал полностью обслуживает его оператор — Coin Cloud.
Coin Cloud управляет более чем 4000 криптовалютных ATM в США и Бразилии. Экосистема продуктов компании включает некастодиальный кошелек, мобильное приложение и платформу для внебиржевых сделок.
Напомним, в мае администрация Уиллистона объявила о парнерстве с процессинговым сервисом BitPay. Местные жители получили возможность оплачивать коммунальные услуги биткоином.