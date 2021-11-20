Администрация американского города установила биткоин-банкомат в международном аэропорту

Власти города Уиллистон в Северной Дакоте (США) заключили соглашение с оператором криптовалютных банкоматов Coin Cloud. Компания установила терминал в международном аэропорту Уиллистон-Бейсин.

«Инициатива позволит ознакомить общественность с криптовалютами и привлечь к ним внимание. Также это проактивный шаг в создании цифровой экосистемы. [...] Несмотря на то, что мы являемся небольшой сельской общиной, наши действия могут проложить путь для других государственных и коммерческих организаций, которые захотят последовать нашему примеру», — заявил финансовый директор города Геркулес Каммингс.

Терминалы Coin Cloud позволяют покупать и продавать за фиат более 40 различных криптовалют, включая биткоин, Dogecoin, Shiba Inu, Cardano и Ethereum. Пользователи также могут снимать наличные со своих цифровых кошельков.

Терминал CoinCloud, установленный в аэропорту Уиллистон-Бейси. Данные: Cointelegraph.

Администрация Уиллистона подчеркнула, что не отвечает за хранение криптовалют и не участвует в обработке транзакций. Терминал полностью обслуживает его оператор — Coin Cloud.

Coin Cloud управляет более чем 4000 криптовалютных ATM в США и Бразилии. Экосистема продуктов компании включает некастодиальный кошелек, мобильное приложение и платформу для внебиржевых сделок.

Напомним, в мае администрация Уиллистона объявила о парнерстве с процессинговым сервисом BitPay. Местные жители получили возможность оплачивать коммунальные услуги биткоином.