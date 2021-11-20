Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анастасия Волочкова потеряла миллионы из-за мошенника

Анастасия Волочкова потеряла миллионы из-за мошенника
Балерину Анастасию Волочкову обманул жулик. 45-летняя звезда балета уже несколько лет ищет способы выгодного инвестирования: раньше она скупала недвижимость, но год назад решила попробовать себя в трейдинге... и прогадала. Как оказалось, мошенник по имени Тимур позвонил звезде балета в июне 2020-го, представился сотрудником крупной компании и предложил сделку: звезда дает ему деньги, он прибыльно инвестирует их и получает с этого процент. На вопрос скандальной артистки, где он узнал ее номер, предприниматель ответил: «В базе самых успешных людей России. К тому же я знаю, что вы дружны с Никитой Джигурдой, зовите его тоже к нам, уверены, что ему деньги тоже не помешают».
Анастасия Волочкова Как выяснилось позже, Анастасия не стала делиться информацией с другом и решила обогатиться сама. Сначала вложила два миллиона, а после еще один. Поначалу все шло хорошо, ей вернули миллион и сверху еще 150 тысяч рублей. Но затем Тимур испарился, как и два миллиона бывшей звезды Большого театра. Волочкова подождала несколько месяцев, а затем отправилась в МВД, где написала заявление, сообщает Telegram-канала Baza. Отметим, что Волочкова до сих пор обвиняет бывшего мужа в том, что он должен ей крупную сумму денег. Кроме того, она вступила в судебную историю с Большим театром, требуя от учреждения 90 миллионов рублей, так как руководство легендарной сцены не заплатило ей за работу, а также не начислило пенсию. Свои страдания звезда оценила в круглую сумму, но первый суд проиграла.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Игроки обнаружили «пасхалку» в юбилейном контроллере Xbox
Игроки обнаружили «пасхалку» в юбилейном контроллере Xbox
Вышел первый патч для Grand Theft Auto: The Trilogy — что изменили
Вышел первый патч для Grand Theft Auto: The Trilogy — что изменили
Дорожная карта мультиплеера Halo Infinite на первый сезон
Дорожная карта мультиплеера Halo Infinite на первый сезон
Первая в России трансгендерная женщина-политик Юлия Алешина: "У меня всегда при себе газовый баллончик на всякий случай"
Первая в России трансгендерная женщина-политик Юлия Алешина: "У
Филипп Киркоров в Кремле оскорбил журналистку
Филипп Киркоров в Кремле оскорбил журналистку
Анастасия Волочкова потеряла миллионы из-за мошенника
Анастасия Волочкова потеряла миллионы из-за мошенника
МакSим впервые после тяжелой болезни появилась на сцене
МакSим впервые после тяжелой болезни появилась на сцене
Лолита Милявская рассказала о романе с криминальным авторитетом
Лолита Милявская рассказала о романе с криминальным авторитетом
16 фотографий домашних питомцев, которые заснули очень забавно и нелепо
16 фотографий домашних питомцев, которые заснули очень забавно и
Британия вслед за США задумалась о дипломатическом бойкоте Олимпиады
Британия вслед за США задумалась о дипломатическом бойкоте Олимпиады
Девушка решила необычно проучить неверного мужа — о нем теперь знают все, а она сказочно разбогатела
Девушка решила необычно проучить неверного мужа — о нем теперь знают
Под Иркутском 32-летняя водитель Toyota Corolla погибла, врезавшись в стоящую на обочине фуру
Под Иркутском 32-летняя водитель Toyota Corolla погибла, врезавшись в

Топ на сегодня

Соучредитель Celsius Network предложил присудить Сатоши Накамото Нобелевскую премию
Соучредитель Celsius Network предложил присудить Сатоши Накамото
Навьюченное седло
Навьюченное седло
Марина Хлебникова с огромным количеством ожогов находится в реанимации
Марина Хлебникова с огромным количеством ожогов находится в реанимации
Полнолуние 19 ноября 2021 года: что можно делать, а что нельзя
Полнолуние 19 ноября 2021 года: что можно делать, а что нельзя
Частное лунное затмение в Полнолуние 19 ноября 2021 года: что нас ждёт
Частное лунное затмение в Полнолуние 19 ноября 2021 года: что нас ждёт

Еще по теме

Волочкову пытались принудить к эскорт услугам
Анастасия Волочкова угодила в очередной скандал
Лера Кудрявцева обвинила Волочкову в предоставлении платных интим-услуг
Анастасия Волочкова устроила пошлые танцы с традиционным раздвиганием ног на концерте МУЗ ТВ (видео)