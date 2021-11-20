Анастасия Волочкова потеряла миллионы из-за мошенника

Балерину Анастасию Волочкову обманул жулик. 45-летняя звезда балета уже несколько лет ищет способы выгодного инвестирования: раньше она скупала недвижимость, но год назад решила попробовать себя в трейдинге... и прогадала. Как оказалось, мошенник по имени Тимур позвонил звезде балета в июне 2020-го, представился сотрудником крупной компании и предложил сделку: звезда дает ему деньги, он прибыльно инвестирует их и получает с этого процент. На вопрос скандальной артистки, где он узнал ее номер, предприниматель ответил: «В базе самых успешных людей России. К тому же я знаю, что вы дружны с Никитой Джигурдой, зовите его тоже к нам, уверены, что ему деньги тоже не помешают».Анастасия Волочкова Как выяснилось позже, Анастасия не стала делиться информацией с другом и решила обогатиться сама. Сначала вложила два миллиона, а после еще один. Поначалу все шло хорошо, ей вернули миллион и сверху еще 150 тысяч рублей. Но затем Тимур испарился, как и два миллиона бывшей звезды Большого театра. Волочкова подождала несколько месяцев, а затем отправилась в МВД, где написала заявление, сообщает Telegram-канала Baza. Отметим, что Волочкова до сих пор обвиняет бывшего мужа в том, что он должен ей крупную сумму денег. Кроме того, она вступила в судебную историю с Большим театром, требуя от учреждения 90 миллионов рублей, так как руководство легендарной сцены не заплатило ей за работу, а также не начислило пенсию. Свои страдания звезда оценила в круглую сумму, но первый суд проиграла.